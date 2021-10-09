中国对美不冷不热 仍防对方绵里有针

来源：星岛日报 社论

美国总统拜登近月改变冷待中国政策，在外交、经贸以至军事上都积极寻求与中国沟通，并持续释放善意，中方的回应策略是不冷不热。中方不冷待美方寻求对话，更同意筹备两国元首年底举行视像峰会，以驱使美方持续作出实质行动，缓和中美矛盾，但亦不显示热情，因为深知美方只是策略调整，谋求中方按美国利益行事，本质上仍是遏制中国，故打压仍会不绝。

中共主责外事的政治局委员杨洁篪，周三与美国国家安全顾问沙利文在瑞士会面，会议的最大成果是中美同意加强战略沟通，妥善管控分歧，避免冲突对抗，并安排国家主席习近平与美国总统拜登年底前举行视像峰会。

美转吹和风 遏华之心未改

拜登自一月底上任后，对中国采取强硬政策，外交上冷待中方，令双方官员绝少接触，但过去两个多月，则改为多方面积极寻求与中方对话，此包括七月底时，美国副国务卿舍曼访华；八月时，国务卿布林肯就阿富汗问题两度致电中国外长王毅；美国副助理国防部长切斯亦与中共军委国际军事合作办公室副主任黄雪平举行视像会议，是拜登上台后中美军方首次对话；九月初总统气候特使克里访华，拜登在九月上旬亦致电习近平，结束了两人七个月的无接触状态；踏入十月，沙利文与杨洁篪会面外，美国贸易代表戴琪短期内亦将与中方副总理刘鹤举行对话。

拜登政府在外交、经贸、军事和气候议题上与中国积极沟通，目的是要中方配合美国，让美国取得利益，对此，中方的回应策略是不冷不热。

虽然拜登只在对美方有利的范畴上寻求合作，中方亦不排拒，因为中美激烈对抗是一场双输游戏，中国不希望中美斗争打乱自己改革的步伐，只要美方不损害中国核心利益，中方亦无意与对方硬撼。中方不冷待美国积极对话的要求，但却指出大前提是先要改善中美关係大环境，以逼美方矫正前总统特朗普针对中国的蛮横政策。

可以看见的是，拜登释出了善意，包括用延期起诉协议，变相无罪释放孟晚舟，又批准美企向华为出售逾亿美元的汽车晶片。戴琪周一就拜登对华贸易政策发表讲话，虽有指责中国未遵守中美首阶段经贸协议承诺，但主调却是要与中国贸易重新挂鈎，将会与刘鹤对话，并重启程序，或免除部分中国货被特朗普额外加徵的关税。

虽然拜登的善意不多，却总算有实质的让步，再非之前般只对中国作恶意攻击。中方为“鼓励”拜登持续作出改善，亦鬆口同意年底前举行两国元首视像峰会。美方过去数月一直希望藉二十国集团十月底举行峰会时，安排习拜会，但中方一直没有答允，现在变得较积极，无非是驱使美方作出更多实质行动改善关係。

中方愿接触 随时准备硬撼

中方虽愿意与美方加强全方位接触，甚至举行元首峰会，但对美方却没有显示热情。此因美方寻求合作的，只是对美方有利范畴，如希望中方安抚阿富汗塔利班，以免其走向极端攻击美国，又或要求中国购买更多美国货品如农产品；但在中方关注的问题，如美国应放宽制裁中国企业和官员、不要在港台和新疆议题干涉中国内政等，美方却置若罔闻。此外，美方遏制中国的动作仍频繁，包括军事上建立美英澳三国同盟，替澳洲建立核潜艇部队，又大打台湾牌以遏华，如布林肯就替台湾出头，指责北京频繁派战机逼近台湾，是“挑衅和破坏稳定”行动。

在中美互动上，一直是美方主攻，中方主守，现时拜登内外政策交困，才愿缓和中美斗争，但骨子里仍要遏制中国，因此只要他解决了内外麻烦，又或在有政治需要时，将会随时翻脸，对中国重施大力打压政策。

中方对拜登不冷不热，就因对美国不存厚望，拜登肯谈，中方不会冷待，以争取时间推行内部改革，但亦不会热情，因深知拜登可随时翻脸，到时要打，中国亦会一如过往般奉陪到底。

