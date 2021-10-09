台湾加入CPTPP先解决内部歧见

来源：台湾经济日报 社论

正式申请加入CPTPP，是台湾继20多年前申请加入世贸组织（WTO）后最大的一次经贸试炼。若能过关，可一举突破在区域整合进展边缘化的困境；然而观察目前情势，是外部情势大好，内部隐忧不少，还要再努力。

在外部因素方面，固然中国大陆的申请无疑让“中国因素”的隐忧加深，但包含美、日、澳在内的民主国家对于台湾参与国际事务的支持，也逐渐从隐晦转成公开。虽然第一时间只有日本政治领袖表示欢迎之意，但9月16日“美澳部长级谘商”会后的联合声明中，也表示双方支持台湾成为不以国家为前提的国际组织；由于CPTPP入会条款开放“个别关税领域”加入，正好符合此一条件，因此可作为澳洲对台湾申请案立场的重要指标。美国虽非CPTPP成员，若能继续透过这种方式协助“锁定”其他成员的立场，也能扩大从旁协助的功能。

这些外部情势正面发展，无疑是台湾的新机遇。虽然可能还不足以完全消除“中国因素”的影响，但相较于过去，情势已经朝向对我有利的方向发展。问题在，我们有能力掌握这样的机会吗？

目前在内部准备上有二大难关，第一是福岛农产品进口禁令解决之道，第二是谈判团队的协调与凝聚共识能力。

对于福岛问题，日本确实将其列为具体的同意条件，但在欢迎之馀，日方也反覆强调会以严格标准来仔细审查台湾的申请。对于福岛等五县农产品及食品禁令能否维持，CPTPP的规定很清楚。首先，这种当初因为突发风险採取的紧急措施，必须在事发后半年开始定期检讨科学证据是否继续支持禁令，否则便应该予以解除。

311大地震至今已经历经十年，台湾是否曾经检讨过证据？假设有检讨，在全球都退场的今日，为何检讨结果是继续维持禁令？这就涉及CPTPP的第二个义务，就是科学评估证据必须公开透明，接受成员国的检视，而且管制方式要符合比例。既然台湾提出申请，理论上表示已经准备好符合这二个义务，因此日本要求台湾分享检讨纪录、公开科学证据，并且讨论完全禁止是否超过必要程度，完全属于现有成员审查申请案的合理考题，根本不需要列为先决条件。

在此情况下，假设台湾能提出经得起考验的证据，福岛禁令就不再是台日关係及加入CPTPP的困扰。但更可能的情况，是证据其实有争议，完全禁止有过当的问题。这时，禁令退场就成为台湾能否符合CPTPP义务的期中考。在他国经验中，对于类似福岛禁令的退场安排有多种可能，例如分地区（离福岛愈远愈先开放）、分年度（逐年放宽）及分产品（农产品先、鱼产品后），未必只有一刀切的解除方式。然而真正的挑战可能不在如何开放，而在下一个难关，就是谈判团队的整合及说服社会的能力。

台湾上一次引起重大争议的经贸谈判，就是两岸服贸协议。最后不但社会说服无效、协议破局，而且还造成重大衝击。固然CPTPP的情况跟服贸协议极不相同，不过目前谈判团队仍有不少参与服贸谈判的成员，若能学取教训最好，但也有重蹈覆辙的隐忧。再者，团队内部的沟通协调也待整合，最近农委会说要以汽车换稻米，经济部却感觉事前不知情，就是一例。事实上，目前CPTPP成员中，日本出口汽车但不出口稻米，澳洲出口稻米却不制造汽车，汽车很难换稻米，再次反映出相关部门整合的不足。

台湾的对外谈判，外部情势看好，却因内部问题破局，再度出现好事变憾事的结果，希望不要再发生。

