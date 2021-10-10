来源：台湾《联合报》

联合报黑白集

一个辛亥革命，两岸各自表述。中共举行纪念大会，台湾则以回避作为另一种表述。

对中共而言，辛亥革命是共产革命的先行革命，中共是孙中山革命事业的继承者。对台湾而言，孙中山是中华民国国父，辛亥革命纪念日就是中华民国国庆日。

辛亥革命时，中共还没出生。中共纪念活动，一在争夺历史解释权与孙中山法统，二在增进两岸连结认同。胡锦涛纪念辛亥革命一百周年时，就强调孙中山振兴中华宏愿，三呼中华民族伟大复兴，还提醒台湾孙中山说的“统一是中国全体国民的希望”。这也是昨天习近平纪念辛亥革命110周年的主调。

但台陆委会警告台湾人不得参加类似统战活动，总统府也反驳指辛亥革命奠定民主共和，不是威权专制，连苏贞昌都说辛亥革命建立的是中华民国。可是民进党政府一直回避辛亥革命。在新课纲下，国一生不识孙中山；蔡英文的“中华民国台湾”，诞生于1949年。然而，没有辛亥革命，今天到底是什么国庆？

难怪国庆视觉意象越来越不知所云，今年更称“台湾国庆日”；连总统府前牌楼也被质疑布置成“白色双十”，让人感觉不出喜庆。

中华民国国庆本来就是从辛亥革命来的，蔡政府却被中共纪念活动逼着必须面对辛亥革命。民进党和蔡政府不能继续逃避了。