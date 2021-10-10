谁该庆祝辛亥革命110年？

来源：联合新闻网

作者：乐为良

110年前的辛亥武昌起义，国父孙中山推翻满清帝制。最该纪念这个日子的，应是中华民国和国民党所在的台湾，但是隆重现场却在北京，并由中共领导人习近平率核心班底共同主持。难怪有人抗议，这是“掠中华民国之美”。

习近平发言可归纳为：表明中共是孙中山最忠实的执行者和继承者；二是重申“坚持和平统一、一国两制的基本方针。”

乍听乍看，似与10年前胡锦涛在同一现场，以及习近平5年前于“纪念孙中山诞辰150周年大会”的表述雷同；不同的是，这次挑明“台独分裂是祖国统一的最大障碍，是民族复兴的严重隐患”，并言“台湾问题因民族弱乱而产生，也将因民族复兴而解决。”说白了就是“好话说尽，要不就动手了。”

也就是说，从“和平统一、一国两制”的劝说，转为直指台独祸害，违反国父中国统一遗志者将“顺之者昌，逆之者亡”。

当然，习近平的话，在台湾一般反应是“言者谆谆，听者藐藐”，甚至鸡同鸭讲。但不同的是，网络加5Ｇ让全球观众不必借道媒体，便可直观这场大会，传播力与影响大过往昔；再加上国父曾孙女、黄兴及其他先烈后人出席现场，带给海外观众既熟悉又遥远陌生的亲切感，转嫁了民族附着力和民族情感寄托；而这也是大陆从打倒孔家店，到“尊孔尊孙”的最大用意：成为中华民族正统，甚至唯一接班人。

这种转换推力，来自共产党足够的自信，能坦然面对历史真相。百多年前，国父搞革命就是为了民族复兴，现今中共当局视“中华民族伟大复兴”为最高发展目标，也是号召统一的有力旗帜。自诩为孙中山的继承者有其逻辑正当性。

现今中国大陆可以很骄傲地拿出一份实践“建国大纲”的清单：北京已能直视曾经侵华的列强；不但脱贫，还正推动“乡村振兴”，建立小康最终共富的社会；恢复山清水秀的生态，包括长江十年禁捕与黄河整治；打造四通八达的交通网；科技进步如北斗和太空站；强大的军力和经济力；打击腐败与恶势力。

国父要的，以及中国知识分子千年寄望的，不就是勤政爱民、照顾河山、安定社会的领导者？

这与经国先生在台推动的改革与民生建设，如出一辙，我们领先大陆几十年。本来辛亥革命或国父，是与大陆交往的护山瑰宝，但在台遭长年冷落，甚至弃之，大好舞台被人取而代之，岂能怪怨对方？

蔡英文在国庆晚会以“我们会持续努力坚守民主自由的前线”与在地新竹市长林智坚也“预祝中华民国国运昌隆、生日快乐”，回应了北京高调纪念辛亥一百一十年，算是不卑不亢了。

作者是资深媒体人