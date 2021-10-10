Facebook为利不顾义 美国松手难监管

来源：星岛日报

星岛日报社论

全球最大社交平台Facebook公司经历黑色一星期，一周内两度死机，影响全球数以十亿计客户，更严重的是该公司前员工指控其助长仇恨和歧视言论，并危害青少年心理健康，为了流量和赚钱，拒绝作出补救。Facebook近年滥用市场支配地位，损害客户利益的行为，愈加猖獗，欧盟正订立严格监管法例，然而若没有美国出手，将难以阻止科网巨企损害客户和社会利益。

Facebook及旗下Instagram昨日凌晨出现故障，部分客户无法登入，抢修两小时后才回复正常，相对来说昨天故障不算大事，皆因两个平台和该公司的即时通讯软件WhatsApp在周一出现全球大瘫痪七小时，影响三十五亿用户。

Facebook市值九千三百亿美元，是全球第六大市值公司，今年第二季利润逾一百亿、按年大增逾一倍，利润如此庞大而服务却不稳定，自然被批评只顾赚钱而忽视客户，但这只是该公司漠视客户利益的冰山一角。

吹哨者揭“罪状” 只冰山一角

该公司前雇员豪根周二在美国参议院听证会上，指控Instagram损害年轻用户心理健康，令逾百分之十三少女用户加强自残的想法、三分一产生身材焦虑，她并指该公司的平台机制，助长仇恨言论和错误信息的病毒式传播，加剧美国两极化，导致年初国会山庄骚乱，并在全球制造种族暴力。她更指证该公司领导层明知故犯，因顾及流量和巨额利润，而拒绝改革。

科网巨企在推动互联网科技上功不可没，但对社会的伤害亦同样巨大。不少研究已证明，社交平台在散播假消息的速度、广度和深度上，威力远大于真消息，这助长了歧视、仇恨、社会两极化，是近十多年全球民粹主义和极端民族主义泛滥的重要动力。此外，科网巨企凭着全球垄断地位，罔顾客户利益的行为愈加猖獗，如Facebook年初强制共享WhatsApp用户资料，引发客户鼓噪和转台潮，但如豪根这样具体地指证Facebook如何损害客户利益、挑拨社会仇恨，以及有错不改，就更令外界感到震惊。

对于Facebook损害客户利益和公平竞争，欧盟监管机构过去十年已不断作出罚款，就如今年中以WhatsApp侵害欧盟客户数据，重罚二点二五亿欧罗（约合二十亿港元）；欧盟和英国在六月亦对Facebook展开反垄断调查，认为该公司可能利用客户数据进行不公平竞争。然而，欧盟的重罚相对科网巨企庞大的利润，如九牛一毛，且无法扭转它们日益垄断的市场地位，对此欧盟去年底推出两条极严格针对美国科网巨企的法案，除罚款最高可达公司全球营收一成外，还可以强逼它们分拆或出售业务。

政治影响力大 两党留一线

不过，若没有美国配合，欧盟再严的监管亦只会事倍功半。虽然美国国会去年底发表报告，终于正视科网巨企的垄断伤害了美国消费者，在今年中并提出五项针对美国四大科企的反垄断法案，包括未来可要求科企分拆业务，然而有关法案何时才能完成立法，以及会否雷声大雨点小，都令人关注。

此因科网巨企一向是民主、共和两党的重要金主，且花巨额金钱作政治游说，它们并拥有强大的网上平台，可以左右民意，如其指过度监管将削弱美国科网公司的全球竞争力，就甚有煽动力。此外，美国政府亦视社交平台为重要政治工具，可协助美国改变别国的政治生态、推翻执政者，因此会否削弱此工具，是一大疑问。

Facebook等科网巨企并常以美国自由价值作挡箭牌，指监管将损害自由，然而德国哲学家康德早已指出“自由即自律”，若企业没有自律而滥用自由，侵害民众和社会利益，才是自由的最大敌人。要将Facebook等科网巨兽关进监管制度的笼子里，美国必须拿出自我改革的勇气，否则不但害了美国，更祸害全球。