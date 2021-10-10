中国房企股债风声鹤唳

来源：路透社

作者：边竞

中国恒大的债务危局未解，花样年控股国庆长假期间再爆美元债违约“黑天鹅”，对房地产企业无异于雪上加霜。长假后首日中国房企股债齐跌，面对行业债务压力蔓延的忧虑，市场风声鹤唳。

市场人士并认为，目前从国内市场看，受冲击较大仍集中于部分债务压力沉重的房企，但境外中资房企美元债的抛售潮明显更为汹涌，表明市场情绪极度不稳，后续仍需谨防风险进一步扩散。房地产调控政策存在适度放缓的可能，但转向概率依然极低。

“最麻烦的是形成恶性循环，（房企）融资功能大幅萎缩甚至丧失，可能就是多米诺骨牌，更多的到期债务无法偿还，”一金融机构人士称。

国庆长假后首个交易日，周五花样年两期境内公司债暴挫，其中“19花样02”腰斩，跌逾50%被两度临停，“18花样年”跌逾20%。此外阳光城、禹洲K、奥园集团和富力地产旗下多只债券亦跌幅较大。

房地产股走势亦疲弱，沪深300地产指数收低1.53%。新城控股、保利发展、金地集团分别收跌4.1%、3.4%和2.9%，万科相对坚挺，仅微跌0.3%。

在花样年控股宣布未能偿还10月4日到期的2.06亿美元债务后，该公司美元债已在中国国庆假期中出现一波崩跌，目前多数成交已经降至面值的两成左右。

花样年表示，在2016年发行本金总额为5亿美元票息为7.375%的2021年到期优先票据，2021该年票据的剩余未偿还本金额约为2.06亿美元，2021年10月4日到期。公司并未在该日付款。而此前在9月20日，花样年还发布声明称，公司运营资金充足，没有流动性问题。

花样年系境内公司债发债主体--花样年集团（中国）有限公司最新公告指出，短期流动性问题发生在间接控股股东花样年控股层面，已成立了应急小组，正在制定风险化解方案，以期尽快化解阶段性困境。

中资地产美元债遭猛烈抛售

除了恒大美元债继续向谷底滑落外，花样年的意外违约近日引发了中资地产美元债一轮猛烈抛售，佳兆业、融信中国、阳光城、禹州、富力地产、融创中国、绿地控股以及建业地产等美元债跌势较猛。

一位驻香港的交易员称，“外资这几天疯狂砸盘，中资美元地产债基本是甩卖的状态。”

2022年3月1日到期的融信中国美元债（票面利率10.5%）最新买价（面值1美元）跌至59.893美分，10月4日还在83美元附近；2022年3月1日到期的佳兆业集团美元债（票面利率11.25%）最新买价（面值1美元）跌至65美分下方，10月4日在88美元左右。

2022年4月11日到期的中国恒大美元债（票面利率9.5%）最新买价（面值1美元）在21.962美分，较国庆长假前的25美分附近进一步下滑，该期债将于10月11日付息，当日恒大还有两期美元债需付息。而9月下旬应付息的两期美元债截止目前仍无付款消息传出。

深陷债务泥沼的中国恒大在出售资产方面可能再现曙光，公司与旗下物业管理分支恒大物业6666.HK周一开市前双双停牌。当日港股早盘收市后恒大表示，将刊发一份载有内幕消息的主要交易公告，而恒大物业将刊发构成内幕消息及可能全面要约该公司股份的公告。

盼政策送暖，但难见调控转向

相较于境外美元债的剧烈波动，境内地产债整体走势尚属平缓，但在紧绷的情绪下面临的变数仍大。市场期盼政策能及时送暖，缓冲“爆雷”的冲击波，但此次房地产调控的决心不同以往，政策虽有微调可能但难见调控转向。

一基金公司人士称，现在的地产债如果不大幅打折，多数比较难出手，“除了个别几个，像万科、万达这种。”

他谈到，大家都低估了国家调控房地产的决心，特别是对民营房企的冲击超出想象。虽然市场上对四季度调控政策边际放松有一定预期，不过绝对不是反转，“稍微把之前过紧的一些因素和层面松一点，大方向不会改变。”

阳光城发行的境内公司债“20阳城02”和“20阳城04”分别收跌18.6%和13.1%；“19禹洲02”大跌约13.3%，“20奥园01”和“16富力04”分别下滑8.2%和6.2%。

一位券商人士认为，目前压力较大的房企包括花样年、富力、奥园、禹州、阳光城等，都是之前市场所熟知的可能会有些问题的，只要风险不再进一步扩散就整体可控。

“恒大都能挂，其他这些就算违约了也不算很超预期。经济都这么差了，还这么有定力，前所未见。”他表示。

奥园集团周五称，已于今天按境内债券尚未偿还本金额15亿元人民币连同累计利息，悉数存入资金于中证登上海分公司指定银行账户，将于10月12日按时兑付。上述境内公司债赎回后，奥园今年内到期的境内公司债悉数赎回，2022年亦无境内公司债到期。此外公司2021年内到期的境外美元债也已悉数赎回。

华鑫证券分析师严凯文预期相对乐观。他认为，地产现在属于一个大洗牌阶段，“基本上（这种洗牌）进入到一个尾声阶段了。”

大和证券最新报告指出，房地产板块的股价目前看起来已很有吸引力。然而在恒大的流动性问题出现一个解决方案、政府放松信贷或者房地产调控前，地产股仍会维持震荡走势。投资者可关注具有良好销售执行力和资产负债表的开发商，推荐龙湖集团0960.HK和华润置地1109.HK。

中国央行、银保监会9月末联合召开房地产金融工作座谈会称，金融机构要按照法治化、市场化原则，配合相关部门和地方政府共同维护房地产市场的平稳健康发展，维护住房消费者合法权益。