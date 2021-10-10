台海风向已变 蔡英文的下一步

来源：台湾《中国时报》

中时社论

中美达成协议，拜登与习近平将在年底前进行首度“视讯峰会”，美国贸易代表戴琪与中国副总理刘鹤二度视讯会谈，决定恢复双边磋商，中美关系出现“再挂钩”迹象，单边依赖美国的民进党政府将面临新的挑战。

遵台湾协议 中美再挂钩

台湾问题是美中互动不可回避的议题，大陆最近连续派出150架军机扰台，引起全球关注，忧心台海爆发军事冲突。当此敏感、动荡时刻，美国国安顾问苏利文与中共中央外事办主任杨洁篪在瑞士会谈，达成拜习视讯峰会共识。对照拜登曾说他和习近平谈过台湾，双方同意遵守“台湾协议”，显示双方对台湾问题已达成某种程度的妥协。

拜登政府初期承袭了特朗普政府对中极限竞争架构下的对台政策，强调美国支持台湾“坚若磐石”，并在所有的联合声明中凸显台海稳定的重要性，彰显两党都支持提升美台关系，甚至不惜牵动美中冲突的现实。美国“对外关系委员会”主席哈斯因而在《外交事务》季刊发表专文，批判华府的中国政策共识。

拜登政府经过初期摸索，开始修正对中政策，虽未改变支持台湾的立场，但开始把“台湾牌”放到一边。拜登告诉习近平，美国无意改变一中政策，在重要双边、多边及全球性声明中不再强调“台湾海峡稳定和平的重要性”，不再提台湾驻美代表处正名问题。苏利文及杨洁篪进一步达成拜习峰会共识，彰显双方都有管控分歧、避免冲突对抗的意愿，双方在台湾问题上的矛盾与对立可望降低。

哈斯是美国外交建制派重量级人物，他曾在一项研讨会中明白主张，应停止推动驻美处更名案，并聚焦在更需要严肃对待的事物，如磋商自由贸易协定、支持台湾参与《跨太平洋伙伴全面进步协定》或其他有实质意义的国际事务上。

美中表面瞬息万变，实际上有脉络可循，拜习第二次通话画下路线图，在美方“护栏”、中方“3条底线”与“两份清单”设定下务实处理双边关系，有效管控风险，防止竞争转向冲突成最大公约数，双方也按表操课，在外交政治层面有苏利文及杨洁篪高层战略对话，事关美中重大经贸利益的戴琪与刘鹤的会谈与协商也逐步恢复。

戴琪虽然批评大陆未能履行第一阶段贸易协议中的承诺，宣示对大陆部分商品课征高关税，并凸显政策补贴问题，强调将纳入第二阶段贸易谈判。但她同时释出善意，宣布将放弃特朗普第二阶段惩罚计划，并取消第一阶段部分惩罚性关税。

吴钊燮不应冒进

美中对世界秩序与双边关系的目标并不一致，美方希望在有利领域进行沟通与合作，中方则锁定双边关系的改善，反对以竞争定义中美关系。促成双方愿意重启沟通，重开咨商合作的外在因素，在于美中都自认没有能力在竞争中取得绝对优势，在面对气候变迁、反恐、公共卫生等诸多跨国性威胁时，必须依赖合作才能克服。

内部因素则是拜习会与美中再挂钩的催化剂，两国元首都面临民粹压力，特别是拜登急欲摆脱仓促撤离阿富汗引发的政治风暴，解决债务及预算双重挑战，克服严重的政党对立；习近平同样面对内部经济、社会等重重问题，也需要超前部署中共二十大换届，华为财务长孟晚舟安然回到大陆，不但解除了美中关系的定时炸弹，也使习近平能更从容应对拜登。

美国将继续以实力地位与团结盟邦遏阻中国扩张，中国坚持以相互尊重、平等互利原则与美国交流合作，这个基本格局短期内不会改变，但拜习会及会前连串行动必然打破目前美中关系僵局。

蔡英文“遇到压迫不屈服，得到国际支持也不冒进”的说法稳重有余，却无法带领台湾脱离困境。至于外交部长吴钊燮，只听到蔡总统说“不屈服”，却忽略了更重要的“不冒进”，这更危险。台海风向已变，吴钊燮要知所调整。