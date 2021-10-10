来源：中时电子报

作者：胡勇

辛亥革命110周年，一边是花团锦簇，莺歌燕舞，另一边却是愁云惨澹，前途未卜。在国际舞台上，“中华民国”接近销声匿迹。在两岸互动中，大陆既不能接受中华民国在台湾彻底消亡，也不愿承认中华民国的合法性。在台湾内部，民进党早就将中华民国偷梁换柱，使其沦为“台湾国”的伪装。面对中华民国的生死存亡，以“中华民国派”自居的中国国民党则束手无策。寿多则辱，中华民国还能有几个国庆？

110年前，辛亥革命爆发，中华民国诞生，满清覆亡。从国际法来讲，中华民国作为中国的新政府继承了清朝的权利义务，并最终得到国际社会的承认。72年前，神州再度变色，中华人民共和国在北京成立，内战失利的国民党政府将中华民国的符号、体制与法律几乎原封不动移植到了台湾。50年前，“蒋介石的代表”被从联合国驱逐，中华民国从此丧失在国际社会代表全中国的合法性。在随后的两岸外交战中，中华民国节节败退，如今全球只剩10多个国家仍在法律上承认中华民国。

对于斩草不除根的中华民国，大陆的态度很值得玩味，某种程度上可以说是爱恨交加。一方面，中华民国无论国号还是宪法都与中国（大陆）密不可分，是“台独建国”的巨大法理障碍，因此中共不能坐视中华民国被“台独”蚕食消灭。正是在这样的背景下，20多年前陈水扁宣誓就职时才被迫承诺任内不会更改国号。不得透过“法理台独”对中华民国下毒手，至今仍是北京对台政策的最后红线。

另一方面，大陆坚持国民党政权（中华民国政府）早在1949年就被推翻，从此丧失代表全中国合法政府的地位，并由中华人民共和国取而代之。因此1949年以后中国大地上没有“中华民国”，只有台湾当局。如果说在两岸之间，中华民国问题或有一定的模糊空间，那么在外交场合则是绝对的汉贼不两立。去年10月两岸驻斐济机构人员就因台方举行“双十国庆”活动爆发冲突，大陆外交部发言人事后直呼“中华民国”为“伪称”，“中华民国国旗”为“伪旗”。

中华民国之所以处于生死存亡之秋，民进党认为是对岸“亡我之心不死”，其实自己才是罪魁祸首。志在“台独”的民进党曾经长期敌视中华民国，后来出于选举策略考量，才心不甘情不愿地接受了中华民国体制。现实的吊诡在于，五年前卷土重来后的民进党居然摇身一变，以“中华民国捍卫者”自居。但无论是刻意切割中华民国与大陆的连结，口头上修改国号为“中华民国台湾”，还是在国外以“台湾总统”自报家门，蔡英文心中的中华民国都不是那个1912年建立的亚洲第一个民主共和国，而是见不得光的“台湾国”的伪装。

至于以“建国政党”自诩的中国国民党，口口声声“中华民国派”，对民进党窃据中华民国深恶痛绝，口诛笔伐。然而，台湾人是不是中国人？中华民国与中国是什么关系？国民党在这样的核心问题上随波逐流，甚至与民进党同流合污。当国民党也信誓旦旦“中华民国是主权独立的国家”，请问中华民国独立于谁？对岸又该如何正视一个独立的中华民国？

总之，只要中华民国与中国若即若离，与“台独”纠缠不清，中华民国的处境就会日益艰困，“亡国”之日也就不远了。

