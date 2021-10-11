美国核潜艇在南中国海撞到什么 碰上“它”机会较高？

来源：香港01

作者：欧敬洛

美国核动力潜艇康涅狄格号（SSN-22），在10月2日在印太地区海底执行任务期间发生碰撞，导致多名船员受伤。美国并没有公布意外详情，包括撞中的是什么，引起外界猜测。

而如美国如此先进的核动力潜艇，在海底发生碰撞并造成多人受伤并不寻常，到底这个潜艇在海底撞上了什么东西？

潜艇在漆黑的水中航行，没法利用肉眼辨别方向，同时因电磁波在海中衰减极快，因此无法使用一般雷达作为探测。潜艇要在水中探测附近的东西与位置，都要依赖声波，收集声波的声纳，就成为潜艇的双耳及眼睛。

主动声纳与被动声纳

声纳一般分为两种，分别是主动声纳，与被动声纳。所谓主动声纳，就是潜艇会主动发出声波，让声波撞上前方物体并反弹回来让潜艇接收。如此潜艇可以借接受声波的时间、频率与声音特征，推测物件，如对方潜艇、船只的正确位置与航行方向。

主动声纳虽然十分准确，但有严重的缺点：发射主动声纳的同时会曝光自己的位置，因为对方也会听到主动声纳发出的声音。因此一般进行监视或航行任务的潜艇，正常情况下都不会使用主动声纳，而是使用被动声纳。

所谓被动声纳，就是单纯聆听周遭环境的声音，用以判断潜艇附近会有些什么。水面船只经过，海洋生物、如海豚、鲸鱼等等，都会发出声音并被声纳捕捉。不过若本身物体不动或发出极细小的声音，被海洋的背景噪音盖过，被动声纳就难以监测和区分。

第一种可能：撞山

所以潜艇撞上了什么东西？第一种是可能性较高的：撞山。潜艇撞山的事件过去偶尔发生，如2005年一架洛杉矶级核潜艇三藩市号（SSN-711）在关岛附近海域，以38节或每小时70公里的速度撞上了太平洋的海山，多名官兵受伤。所幸的是意外并无对潜艇造成严重伤害，三藩市号急紧浮上后，返回了关岛基地维修。

经事件调查，判断是因为当时潜艇正使用上世纪80年代绘制的旧式海底地图。海底的地形随时间变动，使用过时的地图，在潜艇进行被动声纳航行时候，便有机会因无法得知前方地形造成意外。

第二种可能：撞上中国核潜艇

第二种可能性较低：撞上中国核潜艇。潜艇互撞的事件虽然罕有，但也曾经发生。特别是在冷战时间，美苏双方潜艇会互相跟踪，但苏联潜艇因设计问题，造成后方出现声纳死角，让苏联潜艇“发明”一种战术：在航行期间突然急转弯，以探测后方是否遭美国潜艇跟踪。

如此的航行方式，被美方称为“疯狂伊凡”（Crazy Ivan）。而疯狂伊凡亦造成一定危险，当后方跟踪的潜艇转向不及，就会造成相撞。

而实际在1992年，美国海军洛杉矶级巴吞鲁日号（SSN-689）潜艇，就在跟踪苏联的北方舰队的塞拉级核螃蟹号（K-276）时，遭螃蟹号使用“疯狂伊凡”大回转后迎头相撞。螃蟹号遭受了撞击，巴吞鲁日号的耐压舱亦遭到严重损伤，被迫在三年后退役，成为第一艘退役的洛杉矶级潜艇。

所以，如此的事件也可能发生在南中国海水中，美国的潜艇与中国潜艇相撞。不过如此的机率较低，因为今天的中美潜艇没有使用“疯狂伊凡”的必要，同时根据中国外交部发言人的言辞，使用“美方故意拖延和隐瞒事故细节，缺乏透明度和不负责任”，也暗示着中方对此事可能完全不知情。

因此至目前为止，外界推测较有可能的是潜艇因用上较旧的南中国海地图，不慎撞山导致。而相关的详细只能等待美方进一步的证实。

