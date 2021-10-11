局势多变 蔡“不变”能解决两岸紧张？

来源：联合新闻网

作者：张加

蔡英文双十演说指出，此时此刻“中华民国”处在最复杂多变的国际局势当中，而她在两岸关系上，善意“不变”，承诺“不变”。面对多变，蔡英文的不变，真是当今最务实的对策？

从蔡的演说可知，她大致维持“不挑衅，微善意”路线，这对蔡未必容易，毕竟蔡英文第二任期，来自独派的期许与压力升高，偶尔出现的“邻国论”、外国刊物上的“台湾总统”无法满足期待，普遍认为她朝向终极目标迈出的步伐太小。

可以预期，中国大陆对蔡的态度也不会改变，在北京眼里，蔡始终避答北京提出已久的题目，虽释出善意，但幅度不大，且听来并非真心，只是讲给美国听。

蔡谈话的听众虽有美国-中国大陆-台湾三方，但对她而言最重要的还是美国。双十演说前，她在“外交事务”刊文阐明立场，就是为向美方确保，她任内将寻求“零意外”。

“零意外”可说是美、日、澳等要角的共同期望，这些理念相近地区的声明与行动，都是为避免台海战争。

美国感受到台海情势的急迫性，促台强化自卫能力，却发现台湾社会似以为美军可靠而不紧张，令美方不解。美国基于区域和平稳定的利益，持续对台军售、训练，并公开挺台“批中”，遭中国大陆解读成美国助长台独势力，被民进党宣传成美国挺台到底。

美中、两岸，甚至美台之间，各种不理解、不谅解，都提升误判风险。

中国大陆的军力增长、美国的国际号召力减弱，都是不能忽视的重大转变。美国拜登政府也意识到，世界上最重要的双边关系，竞争中仍须对话，才是务实作法。于是，美中经贸、国安高层官员近期分别谈话，也为年底美国总统拜登与中国大陆国家主席习近平线上峰会铺路。

“拜习会”台湾肯定紧张，但若华府与北京能透过对话，有效管控分歧，降低误判，对台未必是坏事。

面对国际情势变化，大国都在调整步伐，蔡政府这些年来却始终维持其亲美、“远中”路线，展现其固执、勇气，但缺乏弹性、创意。“零意外”不是口号，而是需要各相关方的行动与决心，才可能达成。

蔡总统元旦说，处理两岸事务，她一贯的原则，就是共同讨论、找出方法、务实解决问题。但10个月过去，台湾民众等到的所谓务实解决方案，仍是“不变”。

