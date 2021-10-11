中国大陆停电风暴或将在台上演

来源：Yahoo论坛

作者：曾志超

9月底中国大陆各地突然纷纷实施限电措施，多地大规模停电，造成产业为之停摆，东北等地还扩大至民生用电，受到台湾部分媒体不断讥讽。殊不知，依照台湾政府的能源规画，台湾几年内也将陷入能源短缺问题，今日中国大陆出现的场景，也将在台湾出现。

中国大陆限电原因众说纷纭

进入9月与10月，即进入中国大陆“金九银十”的生产与销售旺季，竟然在此时发生十余个省市同时祭出限电措施。就有人将矛头指向中国大陆发改委发布的《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，指各地“能耗双控”（能源消耗的“总量”和“强度”两种指标的控管）进度不佳，包含广东在内的九个省上半年能耗强度不降反升，列入一级预警；浙江等十省降低率未达要求，也被列二级预警。

各省市为达成能耗双控目标，遂实施激进的限电措施，以落实中国国家主席习近平9月22日在联合国发表演讲时，再度重申2030碳达峰、2060年碳中和的承诺。中国长期不重视节能减碳，近期不惜牺牲经济，也要达到减碳的目标，这种说法实与现实差距过远。

本文以为，煤炭与天然气短缺才是根本问题，引用《华尔街日报》的报道，秦皇岛煤炭网（CQCoal）的数据，中国东部七大省分的平均电厂煤炭库存可用天数仅为12.5天，为至少2015年以来最低水平，不到2020年第四季度平均值的一半；天然气也有类似的问题。

时序即将进入冬季，煤、气不足将冲击北方的供暖。北京当局已警觉到此问题，因此，不仅工业限电，且在国际上高价大量抢购煤、气，提高库存量，以免冬季供暖失控，危及中国大陆政权。

2025年台湾将陷缺电危机

正当台湾境内许多媒体讥笑中国大陆限电惨况之际，却忽视台湾即将要发生的能源短缺问题。近年来，台商回流大增，电力需求不断推升，能源供给不时出现紧张的状况；加上蔡政府坚持推动“2025非核家园”政策，目前占台湾能源供应12.7％的核能，将在2025年完全除役，届时的能源占比将变成燃气五成、燃煤三成、再生能源二成。

而以风能与太阳能为主的再生能源发展远不如预期，至今仅有6%，只达成今（2021）年目标12%的一半。天然气除受制于接气站进度落后外，各地区为达成减碳目标，也都大量使用燃气发电或冬季供暖，需求暴增造成价格大涨，纽约商业交易所（NYMEX）的天然气期货价格今年以来上涨127.1%，中油预估天然气单项产品全年将亏损逾新台币400亿元（19亿新元）之谱。未来五成电力依赖天然气，发电成本将骤增，不是台电破产就是国内电价需大幅调涨。

应以中国大陆为借镜

执政党意识形态治台，四年内全面废除核电厂，将让已经岌岌可危的供电问题更加严峻。再生能源无法弥补减核庞大的缺口，就算可以忽略天然气惊人的发电成本，液化天然气（LNG）高运输风险，夏天的台风或是冬天的恶劣天候，都有可能造成供应中断，进而影响发电。若台湾无法汲取中国大陆的教训，届时台湾恐不时就会上演中国大陆此刻在发生的限电危机。