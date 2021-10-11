从台独转向华独的蔡英文

来源：Yahoo论坛

作者：单厚之

每到双十节，媒体就要算蔡总统的双十演说中，究竟用了几次“中华民国”、几次“台湾”，因为在这个日子、场合，“中华民国”是绝对无法省略、回避的词。除了蓝绿各自关心的统独意识形态之外，总统的遣词用句、次数、频率，其实也反映了她对台湾当前情况、未来的态度跟看法。

今天的双十演说，蔡总统包括日期在内，用了九次“中华民国”、51次台湾（中间有三次是“中华民国台湾”），这都是近四年之冠。过去三年讲“中华民国”最多次的是2019年的双十，讲了八次“中华民国”、24次台湾；讲台湾最多的则是2018年，用了48次台湾、六次“中华民国”。

从比例上可以看出，2018年的蔡总统相对比较独、更重视偏独台湾民众的看法，2019年则相反。今年2021年使用“中华民国”的次数超过以往，显然是要往相对统的光谱调整，但使用台湾的次数也创新高，似乎也试图兼顾独派的情感。

两岸关系从蔡总统上任以来就陷入僵局，因为认为两岸关系没有进展的可能，蔡总统过往的双十谈话，对两岸关系一贯着墨不多。通常都把两岸关系放在国际、区域情势的项下来谈，而不会单独成章或给予独立的标题，谈论篇幅跟字数也不会太多。

但近年，两岸、国际局势发生巨变，中国大陆军机不断扰台、美国从阿富汗狼狈撤军，看似延续特朗普“抗中”路线的拜登，日前突然冒出一个从来不存在的“台湾协议”（Taiwan Agreement），年底前还有拜习会，两岸关系已经是无可回避的重要议题。

今年蔡总统的双十谈话，虽然两岸关系仍然没有专章之名，但蔡总统所谈的五大项中，包括第二项的“区域情势复杂，严峻挑战空前”和第三项的“凝聚团结共识，约定四个坚持”几乎都是在谈两岸关系，篇幅约占整体双十演说的三分之一。

面对中国大陆威胁以及拜登的不确定性，蔡总统又重新以低调的姿态，高谈“共同体”的重要，“没有人有原罪，也没有人会因为不同的出身，而被排除在共同体之外”这样的文字，又重新从蔡英文嘴里说了出来。仿佛“当初已经选择了国籍，如今就要自己承担”“万华是破口”这些话都不是从蔡政府的官员口中吐出，这几年的蓝绿对立、意识形态治台，也都完全跟蔡政府无关。

为了合理化共同体的概念，蔡英文更首次推出了一套72年的史观，蔡英文在双十演说中五度提到“72年”的字眼，虽然没有以“中华民国台湾72年”来称之，但蔡英文的讲法很清楚的是，台湾的共同体是从1949年迁台以来开始算的，共同体的历史、记忆、历程都是72年。

从“天然独”或“天然台”的世代来看，蔡英文的讲法没有任何的问题，年轻人不认识孙中山，也从来不认为自己跟对岸有任何的关系。但对于不管经历过日治或国共内战的的长辈而言，蔡英文的72年，其实把他们生命中的某一部分，排除在这个共同体之外。嘴上大声疾呼共同体、实际上又撕裂这个共同体，说白了，都是政治。

有了“共同体”的架构，才有区分敌我、对抗的本钱，蔡总统的双十谈话中讲到“坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属”，这或许是台湾多数民众认为的事实，但“中华人民共和国”这几个字以往从来不曾出现在总统的演说中，这样的用词很明确是拉开了距离、强化了对立。

此外，蔡总统演说中也提到“我们的善意不变、承诺不变，维持现状就是我们的主张，我们也会全力阻止现状被片面改变。”但事实上，“维持现状”从来不是民进党的主张，只有国民党才会“不统、不独、不武”和“维持现状”，民进党一直都有《台独党纲》、追求的一贯都是台湾独立，最温和的主张也不过是“暂时不改变现状”而已。

蔡总统一反常态在双十演说中大篇幅谈论两岸关系、抛出新的共同体概念、高喊“维持现状就是我们的主张”，除了两岸关系紧张之外，更显示了对美国-中国大陆变局的担忧，担心台湾会成为拜登棋局下的牺牲品。

因为美国-中国大陆看起来很可能有部分的和解，台湾过去两、三年那种万事靠美国、扮演“反中”急先锋、美国马前卒的做法，很可能难以为继，所以必须回头学老蒋那一套，言毕称八二三炮战，万众一心、同仇敌慨。此外，维持现状、72年共同体、用“中华民国”次数创新高，显示蔡英文有意从“台独”转向“华独”，虽然用词上听起来尖锐，但从政治光谱上来看，是往“统”的方向做了小幅度的挪移。

社会福利、经济发展、人权正义在蔡总统今年的双十演说全部退位，几乎没有占比，蔡总统去年还高喊着区域经济整合、产业创新升级，今年的演说就仿佛已经变成“完成式”不需要再谈了。面对未来，蔡总统接橥的宪改、转型正义、能源政策，其实全部都是政治。嘴上说希望台湾不要内耗、原地打转的蔡总统，最想做、最会做的，终究还是这些事情。