仅穿胶鞋入朝逾3万人冻伤冻死 志愿军真是“沙雕连”？

来源：香港01

作者：许祺安

以“抗美援朝”为题材的电影《长津湖》在中国大陆广受欢迎，长津湖战役的相关史实也再次受到讨论，除了有人质疑中国参战的正当性，大量志愿军冻死是否可以避免也成为话题。

大陆财经媒体人罗昌平日前在微博上嘲讽志愿军“冰雕连”为“沙雕连”，暗批当年的决策者的错误决策导致大量志愿军白白冻死，因而遭到刑事拘留。

从史实的角度出发，当年参与这场战役的志愿军以及其决策者又是不是“沙雕”呢？如果与以美军为首的联合国军相比又如何呢？本文尝试罗列几项重要史实，由读者自行判断。

罗昌平6日在微博转发一则贴文，该贴文称对“这场战争不必做过多评价，看现在的朝鲜和韩国，答案一目了然”。罗昌平又写道：“半个世纪之后国人少有反思这场战争的正义性，就像当年的‘沙雕连’不会怀疑上峰的‘英明决策’。”其实除了罗昌平外，也有一些网民认为这场牺牲惨重的战争，仅仅换来朝鲜人更糟糕的生活。

8日，海南省三亚市警方发布通报指，已以涉嫌“侵害英雄烈士名誉、荣誉罪”对罗昌平进行刑事拘留。通报指，经审查，罗昌平对其通过微博发表侮辱抗美援朝志愿军英烈言论的违法行为供认不讳。

其后，中纪委也发文表示，无论“大V”、“小V”，对侮辱亵渎英烈者露头就打，诽谤英烈名誉、亵渎英烈精神必付出应有代价。

除了中国参战的正当性外，大量志愿军在这场战役中冻死也成为讨论话题。其中三支连队在极度严寒的环境中坚守阵地，除两人外全员冻死，中方誉为“冰雕连”，“冰雕连”也成为中方在宣传抗美援朝战争中的鲜明符号。罗昌平的贴文称“就像当年的‘沙雕连’不会怀疑上峰的‘英明决策’”，“沙雕”一词在大陆用来形容某人或某件事很愚蠢，罗昌平似乎也是在批评当年的决策者的错误决策导致大量志愿军白白冻死。

从史实的角度出发，当年参与这场战役的志愿军以及其决策者又是不是“沙雕”呢？如果与以美军为首的联合国军相比又如何呢？以下尝试罗列几项重要史实，由读者自行判断。

首先，在备受触目的志愿军伤亡数字方面，不同记载之间略有出入。例如据2016年刊登于解放军新闻门户网站“中国军网”的一篇文章介绍，“志愿军第9兵团此役战斗伤亡19202人，冻伤28954人，冻死4000余人”。

而根据解放军总后勤部卫生部1988年出版的《抗美援朝战争卫生工作总结卫生勤务》一书的数据，第9兵团战伤伤员14062、战斗死亡7304、冻伤伤员30732，其中并未记载冻死人数。

参考以上两种数据，可见志愿军在此役伤亡数字至少超过5万，情况非常惨烈，其中冻伤冻死的士兵至少逾3万人，远多于因作战而伤亡的士兵。而联合国军方面，据美国国家荣誉勋章博物馆（The National Medal of Honor Museum）网站介绍，美国第10军和大韩民国第1军报告了10495人因战斗伤亡，另外有7388名美国海军陆战队员冻伤或冻死，伤亡数字远少于志愿军。

虽然作战双方的伤亡数字差距很大，但要注意的是双方的军备同样悬殊。美军的现代机械化装备固然不必赘述，除了配备先进的坦克外，而且更握有完全的制空权，可利用轰炸机每天飞行数百架次攻击志愿军。

相比之下，志愿军缺少重型武器，每个团只有8、9门老式火箭筒，用于火力突击的大炮一门都没有，只有中小口径的迫击炮可掩护步兵冲锋。然而迫击炮的钢铁炮管不能承受零下几十度的严寒，三分之二打出去的炮弹成为哑弹，于是士兵只能用步枪、机枪等去对抗敌军坦克围成的防线。而据纪录片《冰血长津湖》指出，当时士兵手中的武器参差不齐，“从汉阳造到日本式，还有缴获的国民党装备”。

此外，在最受关注的御寒衣物方面，由于志愿军第9兵团久居江南，一切战备训练都是著眼台湾，当时从东南沿海紧急进入朝鲜，大部分人未能配备御寒冬装。据《20军长津湖战役简报》记载，当时“一切冬季物资未能补充齐全，如我军棉鞋、棉帽、棉背心、大衣，除一个师大部领有棉帽外，其余均未能穿上”。

抗美援朝纪念馆副馆长张校瑛指，当时第9兵团大部分士兵仅身著大簷帽、胶鞋和单薄的棉衣进入长津湖地区。曾参与战事的邹世勇描述：“我们的鞋还是胶鞋，所以在零下十几度的时候，脚都冻坏了。我们每人只有一床小薄被子，可是美军每人都有一件大衣和一个鸭绒袋，钻进去以后，把拉链一拉，特別抗寒。所以我们从服装保暖上来说，跟敌人是没法相比的。”

除了御寒衣物，志愿军在粮食及弹药等物资的供给也严重短缺。《20军长津湖战役简报》指，“各部队有三天没吃到粮，弹药不能及时供给，加上冬季物资未能补充，在零下20度的雪冰冻地上作战，对我战力影响很大，减低参战部队之战力百分之五十”。

有份参与战役的排长王学东回忆时直言：“很显然，我们并没有为这一大型战役做好充分的准备。”

不过如果从战役的结果来说，虽然作战双方均付出巨大伤亡，但是此战的实际结果是令联合国军撤退至三八线以南，中朝联军收复包括咸镜道在内的朝鲜半岛东北部所有区域，中方明显达到其“抗美援朝”的政治目的，为停战谈判奠定了基础，相反美方则丧失了占领整个朝鲜半岛的机会，中美两方在政治上的胜负一目了然。