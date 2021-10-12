民进党第五坚持 命运交给别人？

来源：中评社

作者：林淑玲

蔡英文前天在双十大会发表演说，提到“四个坚持”，包括“坚持‘中华民国’与中华人民共和国互不隶属”，这是典型“两国论”。以最近区域情势的严峻，民进党政府狠心梭哈，一面倒仰赖美国，也等于是坚持把台湾自己的命运交给别人。

大陆10月9日举行纪念辛亥革命110周年大会，领导人习近平发表近40分钟讲话，最后5分钟提到台湾问题，重申“和平统一、一国两制”基本方针，坚持一个中国原则和“九二共识”，并痛批“台独”分裂是祖国统一的最大障碍，是民族复兴的严重隐患。”相隔一天，蔡英文以强硬的谈话隔空回应大陆。

相较于2016年蔡英文初上任的就职演说提到“1992年两岸两会会谈的历史事实”、“‘中华民国’现行‘宪政’体制”，还带着缓和两岸关系的努力；事隔5年，蔡英文的四个坚持已完全溢出当时说法。

“中华民国宪法”是“一国两区”、台湾地区与大陆地区，才有《台湾地区与大陆地区人民关系条例》，如今未经“修宪”却已变成互不隶属的“两国”。纵使蔡英文使用的是“中华民国”，而非“中华民国台湾”或“台湾”，对两岸关系都有毁灭性冲击。

从日前的“邻国论”再到“两国”互不隶属，民进党政府几乎是宣告放弃两岸关系、放弃和平，要放手与大陆的一个中国原则和“九二共识”对撞了。

以两岸的综合实力，台湾毫无条件与大陆对抗，一切就要靠美国，蔡政府的“四个坚持”其实已变成五个坚持，第五个坚持是“坚持相信美国会救台湾”。台湾一旦走上放弃两岸关系的这条路，就是不归路，唯一只能相信美国在台海有事时会为台湾出手。

但最近从几个事件来观察，美国对台湾的态度却是扑朔迷离。首先是美国总统拜登10月5日讲的“台湾协议”，第一时间台湾为之振奋，事后美国官方发言系统仍强调“一中政策”。此外，《华尔街日报》日前报道，“美军特种部队进驻协助培训台湾‘国军’，时间⾄少已⻑达⼀年。”美军私下驻台不意外，但理应是美台之间秘而不宣的事，绝对不能说；美国媒体会报出来事必有因，这种事对大陆不会产生威胁，对美国也无伤，却可能让台湾受到大陆的军事报复。如果是美方故意要泄漏信息，是要让台湾加码买武器变成“导弹岛”？还是美国要以此做为与中国谈判的条件？

美国最近因国内经济、通膨，以及拜登从阿富汗撤军之后民调大伤等因素，急着要与中国改善关系，包括可能撤除部份特朗普时代对中国进口商品的惩罚性关税，以及两国高层官员战略对话，甚至希望能营造元首峰会的氛围。“台湾牌”对美国还是非常重要，民进党政府现在的做法等于是自己加码让美国可以拉高筹码，让华府用升级版的“台湾牌”去与北京做交易。

现在便形成了一个很微妙的三角关系，台湾自认有美国可靠继续升高抗中，美国也乐见“台湾牌”up、up大升级，但大陆已严正表明台湾是中国内政问题，不容外人插手。台湾与美国都在赌，美国与中国之间有太多问题待解决，如果“台湾牌”没用，顶多就是甩掉，换上其他的牌来跟北京谈。台湾则把自己逼到墙角，若从胜率来看，可能20%都不到，核心重点是美国不会为台湾与中国大陆开战，这完全不符合美国利益。

蔡英文前天抛出“四个坚持”，中国国民党与台湾民众党对于其两岸对立路线都表示无法认同。大陆9日高调纪念辛亥革命110周年大会，强调继承孙中山遗愿，对于两岸关系带有相当善意。相较于武统声浪高涨的大陆民间，习近平仍是强调和平统一、一个中国原则和“九二共识”，意味着愿意用谈的方式来化解两岸歧见。

台湾两大主要在野党，前天都对蔡英文的“四个坚持”做出回应。国民党、民众党未必接受统一，但对两岸关系至少保持一个开放态度，不像民进党一下就拉高到“两国”互不隶属，让自己退无可退。这样的发展，不用卜卦也可揣测，极可能有两个结果，第一是大陆提高对台武力威胁，第二就是高价被美国卖掉。即使这是民进党为了选举与抢救民调的策略，也是充满风险。