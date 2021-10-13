“燃煤之急”凸显体制缺陷

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

8月以来，中国大陆31个行政区已有20个实施停限电措施。“十一”七天长假结束后，供电与冬季供暖问题依然受到关注。国家发改委要求山西、陕西、内蒙三个产煤大省，必须确保今年第4季煤炭供应。与此同时，大陆也积极从俄罗斯、哈萨克等国紧急进口，以解“燃煤”之急。

印象中，中国大陆在上世纪末1990年代由于改革开放，生产与消费大幅增长，包括电力在内的基础建设一时跟不上，有过一阵子比较严重的缺电限电现象，尤其几个沿海出口大省，一周七天限个三、五天，司空见惯，但随着电力部门的大力投资建设，缺电限电现象即告缓解，进入新世纪后基本不再出现。

此次停电限电现象来得突然，波及面也大，若短期不得缓解，必将影响中国大陆今年的经济成长，而且也将通过供应链的连锁效应，冲击到正在逐渐摆脱疫情的全球经济。高盛及野村初步估计，大陆经济成长率将减少0.4至0.5个百分点。

目前看来，造成此波大陆大规模缺电限电的原因主要有三。一是能耗双控政策。去年9月，习近平在联合国大会作出“2030年碳达峰，2060年碳中和”的宣示与承诺，并将目标列入今年3月通过的“十四五规划”之中，每年的全国能耗总量控制和节能目标再进一步分到各省市、主要行业贯彻实施。

由于大陆是全球最大排碳国，电力部门又占大陆排碳量四成，火力（煤）发电又占全部电力供给的七成，短期间转型及达标不易，不少省市已被列为一级预警，到年底如达不到目标，地方官员将被惩处。

原因之二是煤的供应突然吃紧。在更严格的环境法规及反腐行动下，大陆本地煤的生产受到约制，正巧又碰上大陆与澳洲的外交矛盾，澳煤进口大幅降低，导致今年以来煤价上涨超过50%，但由于电价受到管制，火力发电不但无利可图，反而导致亏损，从而导致供电不足。

原因之三与国际经济有关。大陆本来就是全球制造最大国，在疫情肆虐下，越南、印度同样作为制造业国家却因疫情控制不力，生产大受打击，全球订单大量转到大陆，导致大陆出口大增。今年前八个月，出口比去年大幅增长33.7%，影响所及，全国总用电量遽增13.8%。

用电需求暴增、供电不足，因此本来已达能耗双控警讯的省市乾脆就来个拉闸限电。糟糕的是限电还不讲究方法，来个一刀切，不分民生、工业、商业用电，全部限停，搞得民怨沸腾。

从国家长期可持续发展的角度言，碳达峰、碳中和目标均无可非议，面对一定调整的痛苦也可以理解，这是长期因素；另一方面，生产、出口订单增加导致用电需求大增，则属短期现象。后者，原本可藉市场机制的调节来减缓冲击程度，让供需透过市场价格的调整自动找到一个新的均衡，避免产生“一刀切”之下所导致的混乱。遗憾的是，由于电价受到管制使得市场机制完全失去调节作用。这个现象充分反映了当今大陆市场经济的改革还未真正到位，还是深深受到计划管制经济思想的束缚。

必须看到，由于电价受到管制，应调升而不调升，对资源的配置造成了极大的扭曲。一，过于便宜的电价等于将宝贵的资源补贴国外的购买者，也就扭曲了国内外资源的有效配置；二，冻结电价而采取“一刀切”的数量管制手段，也对所有资源配置产生了扭曲作用；三，管制水电价格，也对其他能源（核电、风能、太阳能等）的发展产生了扭曲作用。

中共18届三中全会确定，“让市场在资源配置中起到决定性作用”，这是大陆从1979年改革开放以来，在理论上非常重要的突破，可惜从理论到实践，中间还是出现了断层。这次停电限电事件，应该给大陆执政当局一个很好的反思机会，进一步探索为什么会出现断层，及如何解决这个断层问题。