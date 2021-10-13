与疫共存振经济 多国下月复通关

来源：明报

随着新型冠状病毒疫苗接种比例持续上升，全球多国陆续调整抗疫策略，由“清零”变成“与病毒共存”，其中多国将于11月通关。经济极依赖旅游业的泰国，周一（11日）宣布下月起容许来自中国、美国和英国等10个“低风险国家”已完成接种疫苗的旅客，入境后毋须隔离可全面自由活动。美国早前亦已宣布下月起容许部分国家的已接种认可疫苗者入境旅游，澳洲11月起也终止持续18个月的严格国民出入境限制。

泰国本周敲定10国名单

泰国首相巴育周一晚发表电视演说，表示为了挽救国家经济，已指示疫情指挥中心和公共卫生部在本周内确认，11月1日起允许来自10个低风险国家且完成接种的旅客入境免隔离，这些国家包括中国、英国、新加坡、德国和美国，但最终名单将于本周内由疫情指挥中心开会敲定。他表示，旅客要具备接种证明，在出发前先接受一次核酸检测，经空路抵达泰国后再做一次检测，就不需要隔离，能在国内自由活动。巴育表示，这份国家名单到12月1日将进一步扩大，并于明年1月1日再增加更多国家。疫情指挥中心日前宣布，从11月1日起开放完成接种疫苗的旅客入境曼谷、华欣、芭堤雅、清迈及武里南府等地区免隔离。巴育称，在名单以外者仍可入境泰国，但必须隔离7天。泰国7月已透过“布吉沙盒计划”迎接已完成接种两剂疫苗的游客入境泰国，包括香港在内的合资格游客在布吉岛上毋须隔离自由活动，但14天过后无确诊的游客才可申请跨府移动。

巴育同时感谢泰国医疗人员和各界努力，让泰国可以逐步达成开放国境的目标。他表示，当局正考虑在新年期间恢复食肆售卖酒类饮品，并重开娱乐场所。他直言，英国和澳洲等都正放宽旅游限制，“现在是我们准备好面对新冠病毒、与之共存的时候……正如我们靠治疗和接种与其他疾病共存一样”。

美国向33国解禁 包括中印

截至周一，泰国6600万人口中约48%人接种最少一剂疫苗，35.4%已完成接种，其中曼谷预计本月底前七成居民完成接种。泰国周一新增60个染疫死亡病例，是近3个月以来新低。不过，泰国乡村医生学会周日警告民众不能大意，因为每天的新增个案其实正在增加。学会指出，以周日为例，新增10,817宗个案，且重症人数仍高达3000，重症比率未有降低。

新加坡旅游走廊扩大9国

除了泰国，其他国家也准备在11月放宽旅游限制。美国上月20日宣布，将在11月向来自33国的旅客解除旅行限制，包括中国、印度、英国和26个欧洲神根公约国。这些旅客须出示完成接种新冠疫苗证明。疾病控制及预防中心（CDC）上周五（8日）表示，那些疫苗必须是世界卫生组织允许紧急使用的6款疫苗之一。

新加坡上周六宣布将扩大“疫苗接种者旅游走廊（VTL）计划”，继上月初跟德国和文莱合作后，再加入韩国和欧美9国，容许持外国护照的已完成接种旅客，只须提供接种和病毒检测证明，就可以入境后毋须隔离，部分在下周二（19日）起生效。几乎完全禁止人民出入境长达18个月的澳洲，总理莫里森本月1日亦宣布11月放宽限制，已接种疫苗的居民可在返国后居家隔离7天，免于目前强制14天酒店隔离规定。