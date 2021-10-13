香港慎防创科拓地再沦为地产项目

来源：香港01

01观点

上星期五（10月8日），香港政府公布《香港2030+：跨越2030年的规划远景与策略》。相较于2016年10月的前一份“综合土地需求及供应分析”，经济用地需求由458公顷上升为1,080至1,190公顷，增幅主要来自逾600公顷的政策主导用途部分，当局解释这是因为“积极采用以愿景带动及具前瞻性的方式”以回应“推广科学、创新科技相关行业的发展”等发展，不过现阶段确保的相关土地供应仅得270公顷港口后勤设施与河套区港深创新及科技园土地。

为了开辟其他土地供应选项，《施政报告》提出“重启马料水填海计划，加上沙田污水处理厂迁入岩洞腾出现址……新增土地可主要用作创科发展。”另外，根据《北部都会区发展策略》报告书，流浮山及尖鼻咀一带估计将划出更多土地用作创科，港深创科园则会透过善用区内土地、迁徙口岸设施、重新规划鱼塘及乡郊土地等方式扩大成为“新田科技城”，而粉岭安乐村工业区亦可能由“工业”地带改划为注明“商贸及创科”的“其他指定用途”。

数码港科学园前车可监

值得注意的是，官方近日在介绍相关土地供应选项的时候，经常强调其规模面积等同多少个数码港、科学园，例如《施政报告》便指“正在兴建的河套地区港深创科园占地87公顷，规划的总楼面面积已大概等于三个位于白石角的香港科学园”，《北部都会区发展策略》也指流浮山、尖鼻咀潜在创科土地“约等于一个数码港的规模”，而“新田科技城”增加的创科用地面积则是“发展规模相当于13.5个香港科学园”。

官员的这一种措辞，难免让人担忧他们依旧用看待数码港、科学园的态度处理开拓创科土地事宜。两个项目过去都被批评为过度“地产化”，对于提拔本港创科产业贡献有限，像是数码港的范围内规划了很多豪华住宅，管理公司据称曾依赖酒店收入维持营收；科学园近年亦被批评过资助“黄牛门票”网站，并且爆出违规分租经营数据中心个案。更加重要的是，两者办公空间租金订价实在过于昂贵，资助金额、年期也不充足，根本完全超出初创企业能够负担水平。

审慎批地兼要招徕人才

为了确保珍贵土地资源真正用得其所，政府与相关机构未来在审批创科用地申请时必须严格把关和加强监督，限制租户不能擅自将土地挪用作跟产业发展无关的事务之上。与此同时，管理园区的公营机构又应对真正从事创新科技业务者更加宽容，并向他们提供比起现在更多、更长的便利和宽免措施，不能为了自身维持一时的收支平衡就埋首地产，从而本末倒置牺牲掉原先推动产业发展的任务。

最后不得不说的是，创科发展并非单凭提供充足土地供应以至廉价办公空间便能成事，它们终究只是经营产业的最基础条件而已，去到动手做事还要吸引、培育和留住充足的人材。这几项却是今次《施政报告》比较少着墨的内容，尤其最后一点实际便是代表如何将香港变为“宜居宜业”的城市。政府当局目前仅提出了一个很长远的愿景，具体成绩仍然有待观察。