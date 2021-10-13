拥抱大湾区 香港也划一个圈

来源：思考香港

《思考香港》编辑部

香港行政长官林郑月娥发布任内最后一份施政报告之后，引起社会各界广泛讨论。其中最感奋人心的，当推在新界打造“北部都会区”。

面积仅约一千平方公里，总人口逾七百万的香港，如今要推出三百平方公里，可容纳二百五十万人居住的北部都会区。无论以任何标准来衡量，此举都堪称大手笔，规模不仅远超开埠初期英国殖民者大兴土木的“女王城”，气势亦完胜上世纪下半叶港英政府推动的“卫星城”。

思考香港编辑部早在今年八月就撰文发出“香港能否打造经济发展第二中心？”的叩问。如今看来，特区政府正如我们所期待的，城市规划跳出了“中环视角”，在维多利亚港两岸的港九之外，亦即在新界北“再画一个圈”，彻底打破了近二百年来香港“南重北轻”的城市空间格局。

中环一直被视为香港资本主义的心脏，其中心地位从来不受质疑。与深圳接壤沿线横空出世的第二个CBD，必将成为香港再创辉煌的第二个经济增长极，其战略意义无可估量。

房价全球称冠，是香港长期实施以土地控制为主导的发展策略的结果。“劏房”、“笼屋”不仅是本港创造的词汇，亦是全球最为窘迫的住房现实的写照。目前约有二十万港人租住这类泊车位大小的“纳米空间”，实乃香港之耻。

人人皆说“香港土地奇缺”，但占香港九成面积的新界，却有大量棕地、农地、绿地长期闲置“晒太阳”。特区政府是时候展示魄力与担当，突破旧体制的制肘，急民之所急，提高管治效率了。

在北部开发第二个CBD，还有另一个深层意义，就是与一河之隔的深圳实现无缝对接。换言之，香港势将结束“北望神州”的岁月，而是拉开了全面、直接融入国家发展战略的序幕。此态势应被视为香港更深刻的回归，是香港迈向以“一国”为战略导向的“两制”的开始，是名副其实的“一国两制”2.0版本。

当然，愿景与现实是两个不同概念，有心还要有力。林郑月娥的施政报告长达55页，但涉及发展北部都会区的举措较为空洞，“怎么做”、“做多久”着墨不多。当中更有许多“硬骨头”要啃，譬如收回原住民或发展商囤积居奇的土地，是非常敏感的问题，必须要在保护私有产权和发展刚需取得精妙平衡。动既得利益者的奶酪，从来不容易。

但无论多么棘手，发展就是硬道理。而且，“一万年太久，只争朝夕”，房屋短缺是香港社会最不稳定因素，必须尽快“拆弹”。习近平说“撸起袖子加油干”，才是特区政府管治团队应有的气魄和态度。