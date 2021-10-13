台湾慎防成为美国的烫手山芋

来源：中时电子报

中时社论

习近平与蔡英文先后发表讲话，习重申统一的决心与能力，蔡则宣称“中华民国与中华人民共和国互不隶属”，强调“主权不容侵犯并吞”。截然对立的立场，彰显两岸处于兵凶战危边缘，正如《纽约时报》专文所描绘，“台湾主权问题已经成为中美战略竞争中的核心议题，自治岛屿的命运或将点燃战火，重塑地区格局”。

战略棋子价值递减

蔡英文第二任期，台海情势日益恶化，蔡英文不但不思如何缓和危机，反而火上加油，尤其以斩钉截铁方式表述两国论，等于为“中华民国法理台独化”的质疑提供证据，如何还能期待两岸对立有转圜余地？

拜登与习近平一个月前通话之后，中美关系出现曙光，朝向局部和解及有限合作方向转化，今后若互动良好，且各有所获，可望敌对减少、竞争趋缓而合作增加，但蔡政府却往偏差的方向猛踩油门，不仅未随着新的氛围调整方向，反而越走越偏。

中美关系的新基调，用美国贸易代表戴琪的话说，就是不再寻求“脱钩”，而要“重新挂钩”，整体关系则是要“恒久共存”。经贸关系如此，整体关系亦然；拜登近月来的作为就是为恒久共存管控风险，为创新挂钩共谋对策。对于拜登的新走向与戴琪的新宣示，北京显然是欢迎的，也做了正向应对。

经贸议题是美国遏制中国的主要武器，美国现在准备松绑，反映两国关系将日益趋于缓和。美中另一个核心问题是台湾，在这个问题上，美国面对中国军机越来越大规模进入台湾防空识别区，从太平洋司令部、国务院到国家安全顾问，仍然保持战略模糊，固然让北京投鼠忌器，策略考量有所顾忌，但也让华府能够保持与北京谈判的转圜空间。

美国在寻求与中国大陆合作空间的过程中，运用台湾这枚棋子将更为谨慎，以免乱了大谋；但北京不会因拜登承诺维持“一中政策”不变而满意，而会持续施压美国，让两岸关系往有利中国的方向发展。

在这种情况下，两岸关系主动权将向中方倾斜，蔡英文政府将落入更被动与守势的局限中，而无法以主动与积极的作为寻求美国更强力的支持。蔡政府为台湾寻求新出路的机遇已经过去，美国和台湾将只能在控管危机上想方设法，断无在战略利益上获得突破性发展的可能，台湾连做为战略棋子的被利用价值也将递减，反而可能成为美国的烫手山芋。

蔡执迷不悟 全民觉醒自救

中美关系趋缓的脉络下，蔡政府一面倒向美国的套路将越来越走不通，如果不能赶紧随势调整，势必坠入越来越任人支配的困境。而最便捷的脱困之道仍然在接受九二共识，藉以回复两岸交流的政治基础，如此也才能取得发球权与影响力，从而摆脱完全被动的地位。

但蔡政府显然走不出偏狭的视角，不能从广阔的视野看清新的态势。随着美国主导力趋弱，台海现状的维持也将逐渐失去依恃，蔡政府昧于外在环境变化，以不变应万变方式在错误的道路上继续前进，结果必然是两岸关系往更坏的方向走，迫使台湾的际遇更加困绌。

两岸关系恶化，直接受害最大的是台湾民众，可悲的是，蔡英文国庆演说仍然宣称“维持现状”，但美陆台关系现状早已改变，民进党政府不改变激化两岸关系的政策，可以预见两岸现状迟早无法维持，可能朝着最不利台湾的方向发展。因此，民众不能再寄希望于政府改弦更张，而要思考如何自救。

两岸关系和中美关系一样，并非一道是否的选择题，而是一道必须好好回答的问答题。蔡英文的双十讲话显示她仍然执迷不悟，还是胡乱回答这道问答题。这种偏执态度或许可在选举中收割红利，但最终受害的，还是台湾2300万民众。

国际风向已经改变，美国虽一再宣称对台湾的支持“坚若磐石”，但美国已警觉，中国军力对美国与盟国的威胁已到“不容忽视”的程度，依据《纽约时报》报道，五角大厦最近一场针对2030年情境的兵推，台湾在美军支持下只能抵抗3天。蔡政府若继续耽溺于路径依赖，历史为监，有朝一日台湾或许会成为美国的烫手山芋，这绝对会是台湾最糟的情境。