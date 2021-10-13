来源：中时电子报

作者：石齐平

《华尔街日报》报道，美军特种部队及陆战队成员已秘密进驻台湾，协助台湾陆、海军事训练已至少一年。

气象学上，一个巨大风暴的形成，需要各种条件的配合，条件愈充分，条件之间的关系愈契合，愈存在一种因果之间的必然逻辑，风暴即愈“完美”。

对照台海形式。《纽约时报》报道，中美两大强权为了台湾正步入危险区。由于中美实力此消彼长，中国军力强大，“让武统台湾变得可以想像”。台海几十年的僵局随时可能变化，甚至点燃战火，不论是否有国际势力介入。

我曾以小、中、大三个均衡的概念来定义台海的稳定（或现状的维持），小、中、大分别是台湾内部、两岸之间与中美之间，目前形势，台湾内部统独早已失衡，两岸之间大陆军力远强于台湾，中美之间在西太平洋军力优势也快速自美方向中方倾斜。三个均衡均已失衡，一个巨大风暴形成的条件已然完备。

值得关注的是这三个失衡状态还在持续加剧之中，同时还彼此相互连动。

先看大均衡中的中美军力在西太平洋或台海的实力变化，中间的反介入及区域拒阻能力相信已让美国心生忌惮，亟不愿在西太轻启战端。

美国拉日、澳入伙充当前锋，本质上即为自身的战略退缩；美国国安顾问苏利文在被问及台海发生冲突时美国是否准备采取军事行动保卫台湾时，苏表示，“让我这么说吧，我们现在就将采取行动，努力阻止那一天的到来。”苏的意思是，不希望看到那一天的到来，能晚一天算一天，但真来了怎么办？

美国不希望失去台湾，跟民主不民主不相干，涉及到的是美国在西太平洋的地缘战略利益。但眼看均衡的两岸军力也在失衡且差距越来越大，期待台湾靠本身力量对抗大陆越来越难，除了加速对台军售之外，还有台军的战斗力过于薄弱的问题，怎么办？美军特种部队及陆战队驻台协助台湾部队军事训练就成了必然的逻辑。但很明显，这当然也犯了北京的大忌。

迄目前为止，北京还是希望优先以和平手段处理台湾问题，但不承诺不使用武力。什么条件下会使用武力，也写得明明白白。除宣布台湾独立外，也有外力介入这一条。至于什么才叫“外力介入”，解释权在北京，行动权当然也操之在北京。

所以当前大陆、台湾、美国的三角形势是：美国以台湾制约中国大陆，台湾以台独对抗两岸统一，大陆则持续加大对台压力，台湾寻找美国支持，希望美国在“那一天”到来时，以军力力挺台湾，美国却自忖力有未逮且风险太大，不想亲身介入，只能加大对台军售及直接派美军驻台协助台军训练，这一来，自然进一步刺激大陆，强化及合理化了对台动武的理据。很明显，这样的循环机制已然形成，不但停止不了，还会随着循环自我强化循环的动能，此之为“完美风暴”。

完美风暴仍在发展及壮大之中，期待立即消失并不现实。如要化解灾难，唯一可能是中美两强在全球大棋盘中进行战略交换，但这视乎双方有无大智慧与大机缘。

（作者为凤凰卫视资深评论员）

