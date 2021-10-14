蔡英文表态 罢免案牵动2022选情

来源：联合新闻网

作者：丘采薇、周佑政

台湾基进立委陈柏惟罢免投票下周六登场，蔡英文昨天终于明确声援“不要让认真做事的人孤单”，随着执政党祭出“总统牌”，罢免案已确定“冷战”升温“热战”，从地方烧回中央，蓝绿两党主帅朱立伦、蔡英文都亲上火线，罢免案激化成蓝绿对决，牵动2022选情。

民进党与台湾基进对罢免案态度始终不同，台湾基进一开始就主张直球对决，也认为陈柏惟应该努力论述，按时参与立法院质询；但民进党认为陈柏惟应该低调，尽量让罢免案的投票率降到最低。

随着蓝营及颜家表态力挺罢免后，陈柏惟自爆弹连环烧，加上质询国防部长邱国正“母语事件”在网络炸锅，地方对罢免关注度迅速提升，民进党也感受压力，地方团队纷纷建议应该动员基层催票，改打“热战”。

近日民进党所有代表性人物都出面表态，继蔡英文出手之后，副总统赖清德也可望在适当时机表态，民进党“全党救三Ｑ”态势清晰，最高战略目标就是希望重挫朱立伦回锅国民党主席首战的蓝营士气。

相反地，若陈柏惟被罢免，不只是台湾基进的挫败，民进党也会元气大伤。尤其，在蔡亲自出马之后，已被外界质疑“国家机器”介入，陈柏惟近来官司及争议一再涌现，也让总统相挺出现“护卫何种价值”的大问号。

陈柏惟若被罢免成功，可能出现“骨牌效应”。对国民党而言，把“罢免陈柏惟”和“讨厌民进党”绑在一起，政治外溢效果可扩大延烧，让蔡政府持续陷于逆风状态，下一枚倒下的罢免骨牌极可能是北市立委林昶佐。民进党最大咖全数“梭哈”之时，罢免怒火若向上延烧，蔡、赖还能设下防火墙吗？