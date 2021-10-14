恒大非雷曼 有序售产可望拆弹

来源：星岛日报

星岛日报社论

恒大赖债危机仍未解决，该公司本周一三份到期付息的美元债，未能如期付息，加上另一房企花样年上周有一笔票据违约，这犹如悬在中国金融市场头上的刀，美国国务卿布林肯上周末亦发声，希望中国以负责任方式处理恒大债务问题。中央现时对恒大危机只是密切监察，因危机未致失控，若能让恒大有序出售资产和与债权人重组债务，将可望让危机软着陆。

布林肯这姿态惹起外界不少猜测，有指他担心恒大事件触发中国金融动荡，影响美国金融市场，更有指恒大危机像中国雷曼事件，会如2008年雷曼倒闭，导致中国金融海啸。

说恒大危机犹如美国雷曼风暴，是过度夸张的类比。雷曼倒闭时有逾六千亿美元债务，且因其高杠杆比率投机，六千亿负债全成呆坏帐，恒大虽欠债近两万亿元人民币，但亦拥有价值二万三千亿元资产，资产可抵负债有余，恒大目前面对的是资金链断裂，而非雷曼般严重资不抵债，只要有序出售手上资产，债权人最终损失不会太大。此外，雷曼发行的毒债价值暴跌，拖累不少金融机构，并导致银行间不肯拆借的信贷紧缩，加深金融市场危机，而恒大债券持有人透明度则较高，不少是有承担能力的大型基金公司，故不会造成全球信贷紧缩问题。

危机仍然可控 避免市场震荡

因此，恒大危机更像是一家大公司可能倒闭的危机而已，美国联储局主席鲍威尔上月底虽担心恒大会损害市场信心、影响环球金融状况，但却认为这主要是中国的银行面对的债务问题，风险亦不大，美国的直接风险更小。至于布林肯与鲍威尔取态不同，有猜测他是为持有恒大债券的美资公司出头，希望中国政府帮手还债，令美资可全身而退。中央正密切关注恒大，焦点却不是偿还外债，而是如何安全拆除恒大这炸弹。

恒大等部分内房公司的高杠杆借债，一直是中国金融市场的潜在隐忧，中央去年主动出手拆弹，订出三条红线严限房企借债与资产比率，只要踩中一条红线，该房企就要大缩借新债速度，若三条红线全踩，就不得再举新债。大型房企现时全踩三条红线的，包括恒大在内只有三家，其余已大幅改善了高负债问题。

目前恒大资产仍大于负债，有能力让危机软着陆，关键是可以拆骨但不能让其突然倒闭，令手上资产大幅贬值，那将造成银行呆坏帐暴增、债券持有人损失严重，并催化内地以至外国股市、债市震荡；另外还可能导致买了恒大楼房的小业主面对烂尾楼，其他房企难再举债等连锁不良效应。

要解决恒大问题，最简单方法是中央为恒大债务包底，但这方法绝不可取，因会造成道德风险，令内地企业不负责任地借债、银行和外资更不负责任地贷款给中企，为未来种下更大祸患。现时要让危机软着陆，关键是做好以下两点：

尚未资不抵债 可找实力买家

一是让恒大有序出售资产。恒大绝大部分地产项目，在一二线城市和三线城市的核心区域，前景并非无利可图，对此地方政府可协助恒大寻找实力买家接手，让其套现，项目亦不致烂尾，免除可能引发的金融和社会动荡。中央近期强调楼市要稳定，楼价不要大升或大跌，亦是为恒大创造出售项目的客观环境。

二是让恒大重组债务，避免拖累银行和其他房企，造成骨牌效应。恒大目前虽无钱还债，但只要有序出售资产，未来仍有能力偿付大部分金额，先决条件是与债权人达成停付利息、延期还债的债务重组。如此债权人虽有损失，但远胜血本无归，外界亦可计算未来借钱给房企的风险，索取较高利息，而不致却步向内房放贷。

中央主动拆除房企高负债炸弹，对现时出现的冲击，相信心中有数，就如恒大危机只要能妥善解决出售资产和重组债务，不致引起更大震荡，让恒大危机和房企高杠杆问题可软着陆。