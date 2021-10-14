日本执政党承诺国防开支翻倍 意在遏制中国

来源：路透社

日本执政党史无前例地承诺将国防开支增加一倍，这凸显了该国急于取得导弹、隐形战斗机、无人机和其他武器，以阻却中国在东海有争议海域的军力部署。

在本月全国大选之前，自民党首次在其政策纲领中纳入将军费开支设定为国内生产总值(GDP)2%甚至更高的目标；日本2%的GDP约为1,000亿美元。

专家们不认为新任首相岸田文雄能很快将开支翻倍，因为日本公共财政债台高筑，经济也受到疫情困扰。但这是一个信号，表明随着时间的推移，日本可能会放弃将军事预算控制在国内生产总值1%以内的承诺；几十年来，这个数字缓解了国内外对于日本军国主义死灰复燃的担忧，当年日本正是在军国主义的引领下陷入第二次世界大战的泥淖。

“自民党保守派领导人希望放弃此一承诺，”立命馆亚洲太平洋大学国际关系教授佐藤洋一郎说，他指的是实质支出上限，他称该上限“对于日本自由派来说决不可触碰”。

“他们正在确定方向，这就是保守派想要做的事情，”他补充说。

美国一直在推动主要盟国增加国防开支；若日本国防支出/GDP之比提高到2%，将与北大西洋公约组织(NATO)成员国的承诺相一致。

自民党发出强硬言论之际，公众情绪也由对日本重建军武的担忧，转向警惕中国在亚洲的军事动作，特别是对台湾。

据日本经济新闻去年底对1,696名民众的一份调查显示，有86%的受访者称中国对日本构成了威胁，高于82%担忧朝鲜拥核的比例。

“把这一点写进宣言是承认有必要为所需的国防政策变化争取公众支持，“国际战略研究所驻伦敦研究员Robert Ward说。“前进的方向现在已经确定。”

西南战区

日本军事策略聚焦于防卫东海边缘领域。冲绳、台湾和延伸至菲律宾岛屿在内形成的第一岛链，是防守中国在西太平洋行动的天然屏障。

如果每年增加500亿美元，日本就可以购买更多的美国装备，包括F-35隐形战斗机、鱼鹰(Osprey)倾转旋翼机和无人侦察机，并增加购买两栖登陆艇、紧凑型军舰、航空母舰、潜艇、卫星和通信设备等国产装备，用来打一场持久战。

“自卫队训练有素，装备精良，但其可持续性和复原力是最严重的问题之一，”日本海上自卫队退役上将和舰队司令官Yoji Koda告诉路透。

日本防卫省还希望有资金用于购买本土隐形战斗机，以及可以打击距离超过1,000公里(621英里)的敌方船只和陆上基地的导弹。日本还在加强网络、太空和电磁战的能力。

“日本希望在各种领域获得非常尖端的能力，”英国最大防务公司BAE系统日本业务总经理Thomas Reich在周二的一次简报会上说。“预算中写什么以及资金去向才是真正吸引我们的。”

然而，就目前而言，自民党的国防开支承诺并没有说明任何额外资金如何使用，也没有指出何时能达到2%的目标。

“真正的问题是，日本是否能够消化另外500亿美元，从而明显改善日本的国防，”熟悉日本军事政策的前防务行业高管Chuck Jones说，“令人担忧的是，大笔资金将被浪费在注定失败或无关紧要的计划和项目上。”