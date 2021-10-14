周边紧张考验中国大陆战略定力

来源：中时电子报

旺报社评

中国大陆与印度第13轮军长级谈判陷入僵局，未能化解延续17个月的对峙，看来今年冬季双方将持续驻兵。从中方新闻稿来看，僵局是因为印度的态度更为强硬。这也提醒我们，大陆面临的周边安全问题，不只是东海、台海与南中国海的三海问题，还有来自陆地周边强权的压力，这都造成中共战略压力，考验着中共高层的定力与智慧，甚至维系陆权实力与增强海权力量的双重挑战。

陆权海权的双重挑战

2020年6月，中印两国军队在边界用棍棒和石块发生冲突，造成20名印度军人、4名中国军人死亡，这是两国过去45年来首次因边界纠纷造成的伤亡事件。两国增兵边境的同时，随即启动了军长级会谈。

自去年对峙以来，中方在拉达克东部的实控线沿线建造了数十座大型建筑物，供部队在冬季停留。印度媒体报道也称，印度已经完成新的直升机停机坪，加宽简易机场，增设新的地对空导弹基地和雷达部署。两国都在边界上驻扎了数万名士兵，并派遣了大炮、坦克和战机以为支援。

拉达克前沿地区在1月左右会降到零下30摄氏度，双方军队过去此时都撤回到夏天驻守的阵地，但2020年5月开始对峙以来都继续留在这条有争议的边境附近。这次会谈失败，多少对中方边防构成牵制与压力。同样地，对于陷于疫情和财政困窘的印度也是一大负担，这背后若没有大国的撑腰，很难想像印度有和解放军对峙过冬的底气。

印度对于中国大陆的压力不仅在陆地边界，在海上也对中国大陆形成挑战。印度海军宣布，美国、日本、澳洲和印度4国“四方安全对话”（Quad）的马拉巴尔联合海战军事演习第2阶段，将于12至15日在孟加拉湾举行。月初英美加澳荷日等6国才在菲律宾海举行军演，美国为首的军事盟友对中共持续施压，并未随双方同意举行中美高层视讯峰会而有缓解的迹象。

印度最近的军事行动透露几个讯息：第一，印度已放弃长期以来不结盟外交路线，与美日结盟制衡中国。

第二，莫迪总理是印度教民粹主义者，但疫情处理不当重创经济，失业率1年内从2.4%上升至10.3%，支持率1年之内从66%下滑至24%，只好透过对外强势来维持他的地位以及安抚军方。

第三，印度认为中国受制于台海与南中国海紧张情势，无暇顾及西边问题，可以通过制造边境事端，一方面呼应美国以交换支援，另一方面可以迫使北京做出一些让步。

预防比打赢战争更难

中印提高冲突的可能性不高，但是上述三点在1962年的中印边界战争中都似曾相识。1954年刚打完抗美援朝战争，又遇上“三年大饥荒”，印度趁机蚕食鲸吞中国领土。1950年代总理尼赫鲁土地改革失败，造成经济危机，为转移民众注意力，发动战争。当时印度获得美苏两强的支持，自信满满，却错估形势。

近年来，西方世界不断吹捧印度，宣传印度将会超越中国，成为下一个世界工厂，不外两个目的，一是希望利用印度年轻廉价的劳动力，取代对中国产业链的依赖，但这次疫情重创印度的生产，迫使订单回流中国。二是扶持印度在军事上牵制中国，将中国拖入龙象两个人口大国的消耗战中。前者已经梦碎，后者仍有可为。

中国需要能源进口，为了保护运输航道，需投注大量资源拓展海权力量，但面对印度在边界生事，及中亚恐怖主义活动，也必须投入地面部队维系陆权实力。而美国可以专注于维持海上霸权，中国要从传统陆权国家转向成为海陆兼顾的两权国家，面临着极大的挑战。

中共认为中华民族复兴需要和平环境，也试图证明大国可以不透过战争和平崛起，不称王称霸，习近平坚持两岸和平统一，也是这个逻辑。但以实力预防战争往往比打赢战争更不容易。大陆要和平，也要海权的突破与巩固，却面对美国与邻国的挤压，这对领导人的战略定力与智慧将是一大考验。