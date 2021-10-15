美军再提三个联合公报　拜登在台海更注重务实

来源：香港01

作者：黄治金

10月12日，美国国防部发言人柯比（John Kirby）在例行记者会上回答记者提问时表示，中国大陆近来加大了对台湾及其他美国盟友和伙伴的“恐吓”和“施压”，其中包括中国在台海、东海及南中国海周围地区开展的军事活动。美方认为这些行为不利于地区稳定，只会增加误判的风险。

柯比还强调，美方对台支持以及和台湾的防卫关系仍然与当前台湾面临的中国大陆威胁一致，美方敦促北京履行中美三个联合公报中有关和平解决两岸分歧的承诺。美方也将继续协助台湾维持足够的自我防卫能力。

这是10月中国大陆军机大规模进入台海空域以来，美国国防部首次就台海问题表态。从柯比被记者追问下的表态来看，美国军方还是看重台海保持现状，并强调维持这一现状的政治基础，即中美三个联合公报以及美国的一中政策。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）10月12日也强调了美国将继续根据中美三个联合公报、美国对台六项保证以及《与台湾关系法》保持同台湾的非官方关系。

不过，在三个联合公报当中，美国并没有兑现第三个围绕美国对台军售而达成的《八一七公报》承诺。在该公报中，美国承诺“逐步减少它对台湾的武器出售，并经过一段时间导致最后的解决”。

在被追问美国是否会经由国会批准采取行动保卫台湾时，或者是否在讨论这一选项时，柯比强调，不讨论假设性问题。他随后强调美国的“一中政策”和中国的一中原则不同，即美国对台湾主权问题不设立场，北京则坚持对台湾拥有主权。

但柯比随之强调，美国将继续支持以符合台湾人民意愿和最大利益，通过和平方式解决两岸议题。美方对台承诺坚若盘石，这也有助于维护海峡两岸与区域的和平稳定。

柯比曾在奥巴马（Barack Obama）时代效力，懂得台湾问题的敏感性。他的回答也体现了拜登民主党政府鲜明的现实主义和务实主义。在台湾问题上，拜登政府及美国军方基本上回到了之前的民主党政府传统立场。

这种务实主义在拜登总体外交风格上已经有所体现。从放弃在阿富汗推行自由价值观和西方管治模式，仓促撤军并通过无人机开展有限的反恐打击，到强调阿富汗的命运应该由阿富汗人民决定，都可以看出，自由派过去那一套国际干涉主义政策对拜登已经没有很大的吸引力。

就中美关系而言，拜登政府一边强调激烈竞争，一边拒绝就协防台湾做出明确承诺，同时寻求同中国大陆国家主席习近平的会晤，这也是拜登个人务实主义的体现。从半年多来的对华外交接触来看，拜登所说的激烈竞争应该是一种“负责任”的竞争，而非在军事领域的对抗性竞争。

如果映射到台海局势，这也说明白宫当前对台海局势的判断以“维稳”为主。也就是民主党政府所支持的维持台海“现状”。这种回归传统立场、保持战略模糊也是最为保险的做法。和右翼政府立场相比，拜登政府更注重保持中美关系的“稳定”与可预测性。

当然，回归传统也是美国无计可施的一种体现。在台海问题上，中国大陆始终占据主导地位。美国任何形式的政治和军事干预都要优先考虑美国国内的利益，避免美国因为外部危机过度消耗自身实力。

