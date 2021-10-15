台湾真的准备与大陆一战吗

来源：中时电子报

《旺报》社评

美国总统拜登在与中国大陆国家主席习近平通话后，认为他和习会遵守“台湾协议”；中国大陆在纪念辛亥革命110周年时宣示“坚持和平统一”；蔡英文十一讲话持续对大陆“善意不变、承诺不变，坚持维持现状”的承诺，三方都表现出善意的模样，但台海硝烟味却愈来愈浓。《纽约时报》最近一篇文章指出：“美陆台都试图表现出希望避免战争的决心，却制造了反效果，这加深了不信任，也增加了误判的风险”，或许现在应该问的是：“台湾真的准备好与大陆一战吗？”。

两岸从冷和走向冷战

问这句话，其实反映的是“古罗马人困境”。他们认为“想要和平，先准备战争”，只是如果和平要用战争来获得，和平的意义又是什么？

1990年代冷战刚结束的10年间，用战争建构和平的思维一度盛行于国际社会。当时主要是因为苏联与东欧集团解体，新分裂出来的国家内战与种族屠杀不止，联合国推出“建构和平”口号，往冲突地区派遣维和部队，美国与北约组织不时派兵以战止战。从1991年波湾战争到1999年科索沃战争10年间，“建构和平”的作法确实在小国之间达成了和平的目标。

“建构和平”也称之为“新干涉主义”。西方国家是以“人道灾难”角度出发，主张“人权高于主权、人权无国界、主权过时论”，以建构和平为目的用兵，符合他们高举正义旗帜干涉的正当性。英国前首相布莱尔就说：“人道主义问题构成对国际和平和安全的威胁，因此，别国或国家集团有权以武力干涉。”

911事件之后，美国另举反恐战争大旗，目标转向“流氓国家”，军事干预朝向更极端的“先发制人和预防性防御”发展。 2001年发动阿富汗战争、2003年美英联手打垮萨达姆的伊拉克战争，一直到2011年北非利比亚及中东叙利亚战争才稍为止战。如今美国终于自阿富汗撤军，表面上战争已结束，但是和平似乎还未到来。拜登在阿富汗撤军演说中感慨：“如果你今天是20岁，那你从来就不知道一个和平的美国”。

可能因为美国年轻人不知道什么是和平，认为打仗是常态，美国智库“芝加哥全球事务委员会”今年8月公布的民调显示，美国人有近七成支持台独，过半支持派兵保台。这个数据是否真实反映美国人的想法遭到质疑，反倒是台湾在享受过70余年无战争岁月后，早已放弃征兵，募兵又找不到足够兵源，可知台湾愿意上战场的人并不多。

四坚持暗渡新“两国论”

二战后美国几场重大战争，刚发生时民众受社会情绪影响，支持战争的情绪非常高。一旦旷日持久，人民的反战情绪就会漫过主战氛围，进而出现反战声浪，这也是美国社会长期对韩战失忆，在“西贡时刻”及“喀布尔时刻”弄得灰头土脸的原因。

问题回到台湾，民进党刻意营造“去中、反中、抗中”的社会情绪，两岸仍能维持70年来无战事状态，这是中国大陆的克制。两岸表面还处在“冷和”状态，但实际上已从“冷和”渐渐走向“冷战”，甚至面临“热战”风险。台湾四代人未经历战争，已不知战争的痛苦，回答民调询问是否支持战争很容易，真正提起枪上战场却很困难。

群众的情绪很容易被政客制造的激情操控，民进党2020大选，利用香港反修例掀起的“反中”氛围抛出“亡国感”，立刻获得大量选票支持。大陆自10月1日起，一连五天共机飞入台湾西南空域高达150架次，让蔡英文有借口在双十讲话中以“四个坚持”扇动民众情绪，企图再以主战、“抗中”的基调刺激民众支持声望低落的蔡政府。台湾有了这种主战的氛围，行政院长苏贞昌也就不忌口地在立法院大骂蓝委“不要脸”。

台海兵凶战危，蔡英文却以“四个坚持”暗渡“新两国论”刺激大陆、苏贞昌则在立法院大骂主张两岸和平的国民党立委“不要脸”，目的都在刺激其支持者的情绪。只是一味刺激大陆，蔡政府真的准备与大陆一战了吗？

