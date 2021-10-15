从房地产颓势到能源危机 中国经济诸多方面透出压力

来源：彭博社

中国经济正在经受方方面面的冲击，包括楼市低迷，能源危机，消费者信心疲软，以及原材料成本飙升；中国政府下周一将公布的一系列经济数据将显示形势的严重程度。

彭博调查的经济学家估计第三季度国内生产总值（GDP）同比增长速度放缓至5%，低于第二季度的7.9％，且9月份的工业生产和投资数据也走弱。在疫情得到遏制后，零售销售可能出现增长。

在房地产市场恶化，以及电力短缺导致工厂减产或完全停工后，这个世界第二大经济体的前景在最近几个月趋于暗淡。经济学家在逐步下调对今年经济增长的预期，而经济减速势必对世界其他地区产生连锁反应。

“第三季度的增长情况并不乐观，特别是在低基数效应正在消退的情况下，”Natwest Markets Plc在新加坡的中国经济学家刘培乾说。“在第三季度，当局将长期改革目标列为优先事项，对短期增长目标的关注较少。”

国家统计局定于10月18日10时发布第三季度和9月份经济数据，以下是一些关注要点。

房地产放缓

为遏制金融风险，北京在稳步收紧对房地产市场的限制，导致建筑业滑坡，加剧了开发商中国恒大集团的流动性危机，在该行业造成的冲击扩大。中国房地产开发商100强的合计销售额9月份同比暴跌36％，而这个月传统上是住宅销售的旺季。这将对整体经济产生连锁效应，高盛集团估计房地产行业和相关下游行业占到中国GDP的将近四分之一。

鉴于现金流紧张，开发商不太可能大手进行新投资。据彭博调查经济学家的预估，今年1-9月份房地产投资同比增长可能从上个月的10.9%，放缓到9.5％。

电荒

由于9月下半月电力短缺，工厂被迫停产，导致采购经理指数跌破50，为去年疫情爆发以来首次，显示制造业萎缩。然而，强劲的出口数据和上个月用电量上升，显示电力危机对工业生产的影响可能更加复杂。

高盛以Maggie Wei为首的分析师在报告中称，第二产业用电量同比增长6％，这意味着尽管有停电情况，但工业活动仍表现强劲。但他们表示，根据过去的情况，用电量数据可能会不稳定，会偏离工业生产趋势。彭博调查的经济学家估计9月工业增加值同比增速放缓至3.9%，与2020年4月的速度相当。将公布的数据还将包含电力和其他能源的月度产量。

消费者谨慎

自从7月中旬德尔塔变体感染病例开始蔓延以来，中国又进行了一波全面抗疫，到9月成功遏制了疫情；但是中国对新冠疫情严格的零容忍策略却给消费留下了伤痕。

地方政府自8月底开始放松各种防疫限制措施，可能有助于9月的零售销售。据官方的采购经理调查，当月报告的服务业活动复苏优于预期。彭博调查的经济学家估计，9月社会消费品零售总额同比增速可能从前一个月的2.5％加快至3.5％。

出口强劲增长

9月份出口出乎意料的强劲增长，在铺天盖地的坏消息中是为数不多的亮点之一。发达经济体对中国商品的需求仍然强劲，部分原因是海外买家将订单从其他新兴经济体转来，如从越南，这些国家仍在努力控制疫情。许多买家也在试图提前安排圣诞节购物订单，以应对全球供应链问题。

尽管增长前景恶化，贸易顺差激增是人民币今年继续走强的原因之一。这些涨势现在可能开始让决策者感到担忧，中国央行周四所定的人民币兑美元汇率中间价弱于预期，导致人民币从四个月高点回落。