来源：中时新闻网

作者：王崑义

在中国大陆军机从10月1至5日派出150架次扰台的气氛里，俄罗斯总统普京挺身为台湾减压，他的说法，比在双十节故作霸气的总统蔡英文力推“两国论”，应该更获得台湾人民的欢迎。

普京10月13日接受美媒CNBC采访谈及台湾问题时说，台海没有爆发武装冲突的危险，因为北京“不必动武”，依靠其经济实力就能实现统一台湾的目标。这才是大国霸气，不战而屈人之兵，普京不愧是“孙子兵法”的高徒，懂得中国人的思维。

中共总书记习近平今年3月在福建考察时说：“以通促融、以惠促融、以情促融，勇于探索海峡两岸融合发展新路……不断开创两岸融合新局面”。这三个“促融论”，应该比普京的“以经促统论”更清晰，“流通、施惠、情怀”是以经促统的路径图。

民进党怕的就是“流通”，在2019年修订“国安五法”与制定“反渗透法”，就是要阻挠两岸交流。只是，这些“安全化”法律的修订现在看来是白修了，一个冠病疫情就把大陆人民阻挡赴台两年，大陆也以隔离的手法，让台湾人民望洋兴叹。

所以，不用谈子弹，也不必担心大陆军机扰台，只要大陆勇于对台重新开放往来，缩短或甚至不必隔离时间，民进党不头痛才怪。因此，大陆想要融合统一，对台开放才是硬道理。