来源：香港01新闻

本周中国统计局公布了内地9月的通胀数据，其中PPI（工业生产者出厂价格指数）按年大升10.7%，但居民消费价格指数（CPI）则维持在低位，仅升0.7%。PPI与CPI的差距突破双位数，创下1993年5月以来最高值，反映了内地上游物价无法有效地传导至下游消费者。PPI上升主要是受到各种原材料价格高涨所影响，例如大宗商品、能源价格在今年在都录得很大升幅。加上，近来内地电力紧张，政策容许电价进一步于20%的幅度内升跌，很可能再加大上游制造业成本。

在PPI全线高涨的同时，内地的CPI却不如预期，比起世界各地其他主要经济体都来得要低。美国近数个月通胀高企，最新的CPI同比增加为5.4%左右，即使是英国也达3.2%，而亚洲经济体如新加坡及马来西亚等也录得2%升幅。虽然每个国家对于CPI计算的公式不尽相同，但如此明显的差距显然不可能完全是来自于计算方式的差异。

国内消费能力较差？

从理论层面而言，CPI明显比PPI低反映了下游的议价能力较好，令上游难以将价格传导向下游。至于下游议价能力的强弱，原则上与消费者的需求弹性有关。如果需求弹性高，消费者对价格升幅敏感，自然压制CPI上升。反之，需求弹性低的话，消费者无论价格高低都必须消费，议价能力自然低。

从具体数据上分析，中国消费者的弹性的确比较高，对抗通胀能力比美国消费者更强。例如，美国CPI中最大升幅基本上来自于能源。在刚过去的9月，美国汽油上升42.1%，其他化石燃料上升36%，而交通成平上涨16.6%。能源类种类的升幅反映了美国消费者对于油价上升没有议价能力，其原因很大程度是因为美国大部分人习惯自驾。相反，中国内地同期的交通工具捻料只是上升了22.8%，整体交通通讯类别亦只上升了5.8%。很可能这是因为中国大部分人倾向使用公众交通工具出行，油价上升较难传导至一般消费。

中国的低CPI还受到食品价格下行所影响。过去一两年，猪肉价格因为猪瘟飞涨，今年开始出现明显下跌。9月猪肉价格按年下跌46.9%，本年首9个月也下降了28%，单是这项已直接将食品类的消费物格拉低至负数。

中美货币政策根本差异

但除这两个因素外，将能源与食品撇除的话，中国内地9月的CPI仍只有1.2%升幅。但美国除了能源高企之外，各项消费都有明显上升，例如在能源外，最大升幅的电子周边器材等，同比升值8.5%，住屋也上升3.9%。

纵观美国与中国在这方面的差距，最大的可能性是两国的货币政策在过去一年有根本性的差异。美国自去年开始对市场以史无前例的速度和幅度大水漫灌，短短数月已向市场注入数万亿美元的热钱，加上民主党推出多项派发现金政策，提高了低收入人士的消费能力。反观中国，偏紧的货币政策阻挠了美元外溢效应的影响。美元兑人民币自2020年6月至今已下跌了一成以上。美元洪水未有宏观增加中国内地的货币供应，因CPI并未有明显上升。而国外CPI长期比国内高，也对冲了人民币升值对出口造成的压力，即使人民币过去一年不断升值，但中国出口仍屡创新高。

从这些数据分析看，中国之所以能够保持CPI在低水平，部分原因是因为中国的消费习惯能够有限对抗石油及能源量通涨，另一方面也是由于中国提早收紧货币政策以应对，成功将美元外溢风险拒于门外。从这个成功经验看，虽然PPI与CPI的高差距并不能持久，也可能会压缩部分企业盈利空间，但中国未来将继续维持中性的货币政策，努力控制好金融和经济的宏观风险。

