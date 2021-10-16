高雄大火 烧掉蔡政府危老都更支票

来源：联合报

高雄市盐埕区城中城大楼今天凌晨发生大火，消防人员努力和时间赛跑，盼能救出更多生还者，但恶火夺走的人命不断增加。看到大楼外无助民众声泪俱下跪地祈求上天保佑救出受困老父母的画面，令人鼻酸。然而，无辜葬身火窟的数十条人命，谁该负责？

行政院长苏贞昌一大早先致电坐镇现场的高雄市长陈其迈了解伤亡状况，接着指派内政部长徐国勇赶往高雄，协助地方处理救灾救难、善后慰问和后续的事故检讨与责任追究等事宜。随著伤亡人数不断升高，苏贞昌也紧急取消下午行程，亲赴高雄慰问城中城社区伤患。

城中城大楼走过从繁华到没落的40年岁月，曾经风光一时的百货公司、电影院、冰宫、酒楼餐厅与声色场所，随着商圈移转等因素，逐渐繁华落尽，年久失修，而被外界形容为“高雄第一鬼楼”。

但称城中城大楼为“鬼楼”，其实是对大楼及其住户的一种歧视和污名化；尤其正因为居住环境恶劣，租金非常低廉，住户多是一般认定“又老又穷”的弱势族群，老危建筑里的老穷弱势，边缘处境更加不堪。

城中城大楼过去也曾发生火警，而这次却逃不过劫难。但这把火，烧的不只是消防公安问题，还烧出了社会安全、社会福利和危老都更等问题；这把火，烧的也不只是高雄盐埕区这栋没落破旧大楼，全台还有400万户危老大楼和公寓也早就警铃大作。

这类危老建筑，虽然长期存在着公安与治安危机，却往往由于产权复杂、住户弱势，都更很难推动，而这就是政府如何辅导整合、提供诱因，与公权力如何介入的问题了。

蔡英文总统去年曾出席一项“危老＋都更博览会”，强调解决不断攀升的危老建筑问题，让台湾的城市能够出现新风貌，也让台湾人有更好的生活空间，是她上任以来的施政重要课题；她更细数了推动危老都更的政绩，创造出民众、专业和产业三赢的局面。

蔡英文的社宅支票大跳票，除了一起跳票的台北市长柯文哲还动嘴酸她一下外，人民已经懒得再问了。至于外界比较少问到的蔡英文危老都更支票，恐怕也在城中城大楼那把火里烧掉了。

苏贞昌今天紧急南下慰问过伤患后，还会记得事故检讨和责任追究吗？除了火警肇因与消防安全的检讨外，至少还应该请徐国勇转问消防弟兄，在火场余烬里，可曾找到蔡英文那张危老都更支票的残痕？

