赵婷新片难在中国上映 美中电影业走向脱钩

来源:美国之音

继《无依之地》(Nomadland)在中国被禁后,华人导演赵婷(Chloe Zhao)的新片《永恒族》(Eternals)能同样面临无法在中国上映的情况。这一局面的背景是中国官方加强了对海外电影的审查,并且中国国内观众的民族主义情绪愈加高涨。

漫威(Marvel)电影《永恒族》被选为今年罗马电影节闭幕片,将于10月24日在罗马进行全球首映,并在11月初全球公映,北美、台湾和香港都将上映这部美国超级英雄电影。

然而,这部备受业界和影迷关注的影片却迟迟没有拿到中国大陆市场的入场券。据《华尔街日报》本周援引知情人报道,发行公司迪士尼已将这部电影提交中国官方审查,但尚未得到回复。

一般通过中国监管部门审查的外国影片很快就会接到通知,而此前,赵婷因为涉华评论在中国受到审查和抨击,这加大了影片过审的不确定性。

截至发稿,漫威公司没有回复置评请求。

美国加州大学河滨分校媒体与文化研究学院副教授温蒂·苏(Wendy Su)认为,赵婷的新电影《永恒族》很可能无法在中国大陆上映。

她告诉美国之音:“现在是中美关系的敏感时期,中国国内的民族主义情绪非常高涨。避免发行任何有争议的人的电影是安全的,以免进一步助长民族主义到不可控制的程度。”

加州州立大学多明格斯山分校政治与亚太研究学院的朱杰灵博士(Katherine Chu)认为,中国将继续封锁赵婷,借此向想进入中国市场的外国电影行业发出警告信号。

她告诉美国之音:“中国官方实际上是想向电影业的每个人或者媒体发出信号,当你说出关于中国负面的事情时,即使是轻微的负面也需要付出实际的代价……你想进入中国市场,你就不能公开批评中国。”

在2013年的一次采访中,赵婷在回顾她的童年时称,当时的中国是“一个遍地谎言的地方”。这导致她在今年凭借电影《无依之地》获得奥斯卡最佳导演奖的消息被中国官方封禁,这部电影也未能登上中国大陆的屏幕。

近期另一部漫威电影《尚气与十环传奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)也未能在中国大陆上映。这部电影本来是瞄准中国制作的,是漫威的首部亚裔超级英雄电影,大部分对白使用普通话,在全球其他市场普遍获得好评。

中国监管机构没有解释为何《尚气》没有获得批准。外界普遍认为,该片的华裔主演刘思慕在2017年的一段采访惹怒了中国官方。刘思慕当时称,他的父母离开“第三世界”中国,那里的人“死于饥饿”。

坐落于洛杉矶的洛约拉马利蒙特大学(LMU)的商学院娱乐金融副教授奥芬伯格(David Offenberg)表示,每年有大量的外国电影想进入中国市场,这给予了中国监管机构底气。

奥芬伯格告诉美国之音:“所以政府可以尽情地挑剔,他们不必展示任何他们不想展示的东西。”

美中电影脱钩

中国的票房在去年超过美国,成为全球最大的电影市场,但中国每年允许进口的电影数量只有34部。进口的外国电影还有禁映期,如刚刚过去的中国“十一”国庆假期那一周,当局要求电影院只播放国产电影。

中国对进口片配额的实际执行情况还受到政治环境的影响。今年,中国电影业为中国共产党建党100周年制作了系列主旋律电影。在民族主义和排片优势的推动下,在中国国庆前夕上映的、反映朝鲜战争的电影《长津湖》打破多项纪录,已成为今年全球电影票房排名第四的作品。

其他影响因素还包括审查加强、美中关系紧张,以及新冠疫情有关的发行延迟,导致今年上半年只有少数的美国电影登陆中国银幕。据行业杂志《好莱坞报道》(The Hollywood Reporter)的统计,截止7月底,只有13部进口美国电影在中国上映,低于2019年同期的22部和2018年同期的的26部。

谈及好莱坞电影在中国市场的前景,专家表示,由于中国官员对本土影片的偏爱和对国内民族主义的推动,中国观众对西方电影的热情正在发生变化。

奥芬伯格表示,通过长期向好莱坞学习,中国的电影制作技术取得了明显进步,这让国产电影更有吸引力,能够更好地服务于政治宣传的需求。

他说:“为了支持他们自己的产业,他们宁愿影院充满了中国电影,这些电影为中国的制作带来收入。他们可以用这些收入来制作更多的电影。”

中国高层展开的全行业整顿已经渗透到娱乐行业。越来越多的中国民族主义者要求谴责外国书籍、电影和甚至英语教学,以抵制西方的影响。

目前,中国的票房行业对国内三四线城市下沉市场的依赖不断提高,这些地区的居民对西方电影的了解和兴趣较少,更容易受到民族主义宣传的吸引。

据中国官媒《证券时报》6月报道的数据,从2014年至2021年,中国四线城市票房占全国票房的比例从12.1%上升至22%,一二线城市票房的占比则同比降至58.8%。

朱杰灵说:“相比之下,这些地区(三四线城市)的居民没有这种全球视野或外部世界,他们更多地被局限在国内视野。他们只是习惯于自己身边的事情,而不是吸收更多的西方文化。”

但朱杰灵并不认为好莱坞会迎合中国的偏好和缺乏透明性的审查,她称更可能发生的是美国和中国在电影业领域的全面脱钩。

她说:“那个蜜月期已经过去了。现在正在接近这种脱钩,也就是说,他们制作电影是为了服务他们自己的市场。”

一个迹象是,在《无依之地》遭中国抵制后,迪士尼并没有弃用赵婷。据行业杂志Deadline的报道,《永恒族》的预售票房在头24个小时已达到260万美元,创下AMC院线今年预售首日的最佳成绩。