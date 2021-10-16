当普京说出北京内心话

来源：中时电子报

作者：苏泳霖

就在台海情势因蔡总统“互不隶属”论再度紧张之际，俄罗斯总统普京罕见发声评论台海情势。他说，中国以经济实力就能统一台湾，台海暂无爆发战争的危险。普京此言只不过讲出了中国国家主席习近平的心里话，也戳破了台湾“抗中”无能、独立无力的真相。

如果要问谁是最熟悉中国领导人的外国领袖，强人总统普京绝对可以名列前茅。2013年以来，普京和习近平已经举行超过30次的会谈、会晤，而中俄关系也随着两人私交的加深，逐渐上升为全面战略协作伙伴，在重大国际问题与意识形态议题上站在同一立场，相互知心交底。

这次普京斩钉截铁地断言台海尚未出现战争风险、大陆有能力“以经促统”，应是来自于他与习近平之间经过长期沟通、积累互信后，得出的肺腑之言。普京应深知，一方面，中共领导人仍把发展国内经济、维护和平稳定环境作为执政的首要工作，大陆不会贸然开启战端，致令内部经济陷入不稳定之中；另一方面，俄国对大陆军事实力、美中战略部署可谓知根知底，若大陆不惜一切代价攻台，美国也不会搭上自己性命来救援。

换言之，在普京眼中，两岸关系早就不再是“何时打、如何打”的军事问题，而是大陆能否征服台湾人心、能否顶住外部压力实现统一、能否在发展中有效治理台湾的政治问题。因此，当普京讲出“中国按照购买力评价已是世界第一的经济体，通过不断增长的经济潜力就能实现（统一）目标”时，言下之意就是，大陆决策者仍对“以经促统”的路线图坚信不移，并认为台湾在经济上已“逃”不出大陆手掌心，如何在政治上全面掌控只是时间问题。

如果对比蔡总统双十演讲说“台湾不再依赖单一市场”之自夸，以及大陆在台湾贸易版图中牢牢占据4成、台湾对陆经济依存度在蔡政府执政后不降反增的事实，就能深深感觉到，在民进党抗中、台独路线下的台湾，就如同一叶逆流而行的扁舟，划桨的人愈是声嘶力竭、愈是拚尽全力，不但难以让小舟逆行，更不会改变水的流向，反而愈会加剧小舟在湍急洪流中倾覆的风险。

蔡总统口中的“摆脱依赖”，实际上是要以“谋求自主”作为前提，但现实令人哑然失笑，因为台湾的经济自主权早就拱手交给美、中主宰了。以陆委会主委邱太三回应普京的评论为例，他说，两岸贸易实际上把产品很多最终都卖到美国去了，台湾将调整和配合美国对国际供应链的重组。前半句的辩护相当苍白，因为无论产品卖到哪里，都改变不了大陆在国际产业链中不可或缺的角色；而后半句更加荒唐，就像美方要求台积电提供客户机密资料那样，难道这就是“护国神山”的结局吗？

当大陆左手有足够攻台的军力，右手是对台湾半壁江山的贸易影响力，习近平眼中的台湾早已变为“瓮中之鳖”，普京帮习近平说出了内心话，蓝绿朝野还在装作看不见？

