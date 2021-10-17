喊口号能防止台湾社会下一个悲剧吗？

来源：台湾《联合报》

联合报社论

说来悲哀，台湾社会的进步，几乎是由一件件悲剧堆叠出来的。因彭婉如及白晓燕命案有了《性侵害犯罪防治法》，邓如雯杀夫案催生《家庭暴力防治法》；近日高雄城中城恶夜大火，也唤醒立委呼吁翻修《消防法》、《公寓大厦管理条例》等。但更可悲的是，连悲剧也撼动不了的政治酱缸，却让“社会安全网”的破洞补漏难期。

五年前的小灯泡断头事件，蔡英文总统喊出“社会安全网”的承诺，解决精神病患社区处遇的安全问题。但总统都当到第二任了，从铁路警察遭精障者杀死，到屏东超商女店员被挖眼，为何破洞还是这么大？

舆论压力之下，畸型的“心理口腔司”终于决定“心口分家”。虽然“心理司”成立尚未有期，政府该看清，人民因为政府长期漠视精神健康问题，而付出了多少惨痛代价。更重要的课题则是：如何防止下一个悲剧？

以挖眼案为例，施暴者是卫生局列管的精神病患，屏东县长潘孟安说，“已要求医院务必审慎评估，朝向长期收治来处理”。县长竟然建议起医嘱，是捞过了界。关了这人，还有其他病患，这是中央该负的责任。

总统承诺的“社会安全网”是每次精障伤人案发生，政府拿出来回应舆论的标准答案。但这似乎是个误会—社安网是个包山包海的计划，举凡家暴、性侵、儿虐、自杀、贫穷、药酒瘾者等，都在网中；并不是针对精障者与社区安全共存的特效解方。

在行政院刚核定的“社安网2.0”厚达两百多页的计划书中，精障者处遇及家庭、社区支持，只占了其中一小块。也就是说，每当精障者出事，政府就说“已布建社安网”，但它不是精障者与社区安全的真正解答！

即使拿这占比极少的精障内容来看，社安网是个漏洞百出的网子，罩不住被医疗、社福、社区漏接的高风险精障者。人力不足、专业不足、横向连系及资源不足，通报了也无处可去。

举例来说，计划书自我检讨，社区追踪精神病人的访视人力严重不足。英、美及荷兰的个案服务案量比为1比15至29之间。但台湾关怀访视员案量比约是1比323，差距之大让人倒吸一口气。难怪结论会是“访员于案量负荷沉重之状况下，尚难提供被访视者及其家庭完善且深化之服务”。高薪聘来的300多位心卫社工流动率高，七到十个月就走人，何以致之？

结果当然是，家属无援、社区无感、无病识感的病患拒医抗药趴趴走。当幻觉、幻听出现，也无人、无法令可以紧急监控。照顾压力之下，台南年迈母亲持刀砍死思觉失调的女儿。

此外，挖眼案发生后，邻里连署要求逐出社区，“最好是关起来，关医院、关监狱”都好。可以想像村民长年担惊受怕，但家属何尝不是？照护之外，更背负对邻里的亏欠。社区不想要危险人物，解方应是如何让他不危险，要求政府拿出有效的办法；而不是“统统关起来”或除之而后快。

但自2018年起推出的社安网，三年投入70亿元；2.0版从今年到2025年，五年投入407亿元，并扩编约1万名人力。这样的大手笔，究竟如何运用，有多少会用来照顾社区精障者？

更重要的问题是，卫政与司法的“精神卫生法”等修法、“司法精神病院”的权责画分若搞不定，甚至司法院和法务部继续为精障犯罪修法互推责任、互批违宪，政府光撒钱真的能够补破洞吗？政府必须解决结构性问题，不能让人民在社安网破洞下惶惶残喘，甚至弱弱相残。