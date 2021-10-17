含意深远的美中军方高层通话

来源：联合新闻网

作者：苏起

最近一本新书“危殆”（Peril）在华府掀起千层浪。书中透露，去年美国大选投票前四天，三军参联会主席密利曾亲电中共中央军委参谋长李作成，表示“美国无意攻击中国”，“如有，也会事先打个招呼”。消息一出，特朗普怒责密利“卖国”。他与国防部长被参众两院请去拷问了两个整天。

对此事我们绝不能只看热闹，而忽视其中攸关台湾安全的重要“门道”。

第一，在美国政坛抗中的氛围里，穿西装的文人较倾向“斗”，而穿制服的军人比较审慎。原因很简单，军人管作战，要关心胜败与伤亡；而文人较在意政党或个人政治目的，乐意尝试“冲突边缘”的游戏，只要最后煞住车就好。

这就是为什么特朗普政府文人的抗中战线拉得很长，涵盖外交、贸易、科技、金融、司法、教育、南中国海、香港、新疆、宣传等面向。国务卿蓬佩奥还主打一系列官员访台的“台湾牌”。十月特朗普选情看跌，盛传他将引爆“十月惊奇”时，解放军终于用大动作迫使美国军方强压文人踩煞车，甚至加码由密利主动致电，才缓和北京的疑虑与愤怒。

第二，为什么解放军一出手，美国军人连带文人都必须买帐？答案就在笔者曾多次在此园地析论的美中东亚军力对比。军人比文人更了解这笔帐。这几年五角大厦的年度报告、政府外围及民间不同立场智库的压倒性结论都是，美军虽仍整体领先，但在东亚（尤其是台海）却居劣势。美军前亚太情报官近日透露，“在南中国海可出动的美中舰只比是1比10”。台海自更悬殊。所以美军机舰偶尔到台海或南中国海亮相，甚至呼朋引伴，让外行人安心，但一旦要见真章，行家绝对知所进退。

这还是现况，展望更糟。根据公开资料，现在美国战机机龄平均已达30年，接近寿命极限；飞官严重缺员；多种主力舰将在几年内出现退休潮；造舰能量还落后中国大陆一大截；现役机舰飞弹射程不如大陆机舰；计划中的陆基飞弹则好几年无法到位。美国需要整军经武好几年，才能迎头赶上已为夺台而磨剑几十年的解放军。密利电话正透露知己知彼的美军企盼避战的心态。

第三，几十年来华府与北京一直有高层“战略对话”。但特朗普政府文人刻意搁置这条管道。还好关键时刻有现成的军方热线发挥关键的避雷针作用，才避开可能的危险。

第四，前总统特朗普的角色。美中军方高层瞒着特朗普通话，表示双方都对他视国安如儿戏的态度严重缺乏信心。问题是，如他将来班师回朝，怎么办？

这可能性不仅存在，还正上升中。首先，他从不承认败选，一直认为拜登“偷了他的胜利”。三月间他接受媒体专访时说，“就算华盛顿与林肯复活，搭档跟我抢，都难赢我”。

其次，共和党现在越来越以他马首是瞻，前往他海湖庄园祈求祝福的共和党人络绎于途。其他可能问鼎白宫的人全都望尘莫及。特朗普还强力打压那些在国会或州议会不肯支持他选举翻盘的共和党人，并动员支持者在各州借选区重划或修法做出有利的调整。凡此，大老级当权派不敢有任何拂逆。

相对于共和党的小而坚，民主党却像大帐棚，挤满了路数不一的人马。倘若拜登执政绩效不彰，明年底国会期中选举就可能变天，连带推高特朗普回锅的气势。

这四“门道”给台湾四个教训。一，对美国文人“爱台湾”的话，不必太认真，反要思考他动机。

二，深信“中共不会打”、“美国会来救”的台湾民众，赶紧要擦亮眼睛。

三，蔡总统抛弃两岸避雷针，不是勇敢，而是战术无能，战略犯险。她该学学美国，甚或日韩。

四，蔡既无意两岸对话，只有祈祷美中两强能在一两年内针对台湾问题谈出结果，否则特朗普行情一旦看涨，北京必将更加焦躁。

（作者为台北论坛董事长）