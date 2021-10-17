后默克尔时代 中欧关系将重新定位

来源：明报

明报社评

中国国家主席习近平上周三与即将退休的德国总理默克尔视像会晤，被称之为“告别通话”，双方谈及中德、中欧关系、中欧贸易协定、气候议题、疫情防控和人权等问题，默克尔将会在年内离任，但两人还谈到明年中德建交50周年庆祝事宜。舆论普遍相信，新一届德国政府的对华政策很难如默克尔般温和友善，但也未必会有大幅度改变。而欧洲理事会（European Council）主席米歇尔（Charles Michel）前日与习近平通电话，聚焦欧盟“战略自主”，同意举行中欧峰会，反映出中欧关系未来变化的大趋势，即非敌非友，“又倾又砌”。

习近平米歇尔通话

聚焦欧盟战略自主

默克尔在总理任上16年，曾12次访华，与北京的关系在西方领袖中无出其右。若不是疫情关系，她原计划第13次访华，所以习近平在对话中称“不会忘记老朋友，中国的大门随时向你敞开”。默克尔亦表示，“欧盟应独立自主地发展同中国的关系”，声称将续为促进德中、欧中合作积极努力。她同日又公开呼吁德国经济界支持中欧全面投资协议（CAI），这份她任上努力促成的协议，今年因中欧双方的相互制裁，而遭欧洲议会冻结审批。

据报道，在与米歇尔的通话中，习近平表明，中方始终有发展中欧关系的诚意，同时也会坚定维护自身主权、安全、发展利益，希望欧方“坚持战略自主，明辨是非”。米歇尔则表示，欧方将秉持战略自主，处理国际事务。他会后表示，在中欧关系上，尽管存在分歧，但对话仍然至关重要，双方已就举行中欧峰会达成共识。虽然欧方敦促中方重新考虑对欧洲议会议员及欧盟机构的制裁，未知能否如愿，但舆论都认为，习米两人今年首度通话，是积极的发展。

默克尔之后的德国政府，社民党和绿党、自民党已展开组阁谈判，预料外交政策不会有大幅改变。不过，德国各党的共识是，未来的对华政策，会更加寻求欧盟内部的、一致的合作，即从欧盟层面来定义对华立场，这也是欧盟内部渐趋一致的共识。正如米歇尔日前表示，欧洲国家领袖在考虑应对中国崛起、阿富汗危机及欧洲内部问题的策略时，需要展现“集体智慧”。

两年前，欧盟委员会（European Commission，又译欧洲执委会，相当于内阁）推出的“欧盟对华战略”，首度对中国作出了“谈判伙伴、经济竞争者和制度性对手”的三重定位。中美交恶、新冠疫情，加上中欧因新疆问题发生的制裁战，加剧了这种负面气氛。在此大气候下，个别欧盟成员国内的小气候也发生变化，如立陶宛反对党上台后，把反华政见转变为政策，导致两国关系恶化；刚刚结束的捷克大选，亲台的反对派料将上台，也会影响对华政策走向；明年还有匈牙利和法国的大选，都有可能为欧盟对华外交带来变数。

欧盟对华外交的改变近年主要表现为：经济关系政治化，改变了过去“经济的归经济，政治的归政治”的做法，日益将政治标准和考量加入经济领域，如要审查中国商品的“劳工标准”、审查中国投资是否符合国安标准或和国家补贴标准等；更多从地缘政治角度看待中欧关系，例如推出自身的“印太战略”，将地缘政治竞争，包括在南海、台海和整个印太地区开展与中国的竞争乃至对抗，作为对华关系重要内容。

欧盟对华政策转变

政治凌驾亦敌亦友

欧盟对华政策的这种转变，既受舆论环境和个别国家政局变化影响，亦受中美近年角力的国际大势左右。不过，尽管在很多国际问题上，欧美取态都较为接近，但不等于欧盟已经在中美角力中选择美国一边。在应对中国全球影响力上升方面，欧盟既有与华府目标相同、战略上与美强化协调的一面；亦有立场与美国不尽相同，甚至有矛盾，强调欧洲战略自主的一面，特别在一些涉及欧盟本身利益的问题上，如与俄罗斯的能源交易、伊朗核问题、委内瑞拉问题等。最近澳洲撕毁与法国的合约、转向购买美国核潜艇一事，更加暴露了美欧伙伴关系的裂隙。在对华外交中，欧盟在与中国针锋相对之际，亦不忘时时表达其“独立自主”的对华外交，不想被绑上美国的战车。上周一，法国财长勒梅尔（Bruno Le Maire）在国际货币基金组织（IMF）年会上表示，法美在国际税收问题上的合作，并不能掩盖双方在对华政策等问题上的分歧，欧盟与美国的战略重点并不相同，“美国想要与中国对抗，而欧盟则希望与中国接触”。

对中欧关系这种亦敌亦友、非敌非友的特性，中方必须有清醒的战略认知，作为欧盟最大贸易伙伴，中国的崛起正在改变国际政治的权力和秩序结构，欧盟提升对中国的战略关注实属正常。一些欧洲中小国家对中国的挑战，是中国走向全球大国之路必然面对的反应。而西方选举政治经常呈现“钟摆效应”，过往的规律有迹可循，欧洲对华的犹疑和摇摆，在磨合中最终往往走向务实。