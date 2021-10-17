领英撤出中国？利润才是资本走向主导

来源：香港01

01观点

微软旗下职场社交平台领英（LinkedIn）在周四（14日）发表声明，表示将关闭在中国营运的职业社交网站，立即引来多间外国媒体以“领英撤出中国”为题报道。多间媒体不约而同强调领英是因为在中国面对“大幅提高的运营环境挑战和更严格的中国合规要求”而作出有关决定，并暗示更多的外国企业将因为中国政府的相关行为而选择撤出中国市场。然而，实情却是领英并非“撤出中国”，而是将改以一个“没有社交媒体功能”的网站继续营运在中国的业务。

作为首间可以进军中国内地市场的社交平台公司，领英一直以来都配合中国政府的法规。尤其是领英是硅谷之中首个愿意放弃中国业务控制权的，并且一直积极地配合中国政府互联网监管机构的要求。在2014年领英进军中国内地市场，这间美国社交媒体公司就表明愿意接受中国政府的内容审查要求，并且与两间中资公司红杉中国（Sequoia China）和宽带资本（China Broadband Capital）合作，以符合内地的法规要求。今年3月，领英亦跟从中国政府机构的要求，暂停新会员的注册并且把几位长期关注中国人权状况的记者和社会运动家的帐户屏闭。

尽管领英位于硅谷的总部多次重申不同意政府的中国网络审查的制度，然而他们在中国的业务拓展却一直未有停止。他们在中国就拥有超过5,000万的用户，并且在2015年推出本地化的服务平台赤兔（Chitu），并希望可以跟其他中国的职场社交平台，例如阿里巴巴集团的钉钉（DingTalk）等争一日之长短。无疑领英在中国受到政府各方面的监管限制，但无阻业务发展。

“撤出中国市场”的一厢情愿

事实上，长久以来不同的媒体都会炒作外资企业“撤出中国市场”的消息，并且暗示中国的网络审查制度和法制将会引发是一连串的“撤资潮”。今年7月，部份美国媒体就以全球资产管理规模达6万亿美元、属全球第二大资产管理公司领航基金（Vanguard）撤出中国市场为题，指出中国政府日趋频繁的监管要求吓怕了不少外资企业，并且将引发新一波金融危机。然而，虽然领英本身在中国市场面对多方面的市场挑战，他们在周四声明的末段却提及他们将继续筹备“新的求职应用程式InJob”，但这却被各个媒体有意地低调处理，那么以为外资正因为中国内地的网络管制而“撤出中国市场”又是否一厢情愿？

再者，部份正考虑撤出中国市场的外国企业，也可能因为他们在中国的盈利正逐步减少。相反，外资往往都是因为有利可图而选择落户中国。近日，美国零售巨头沃尔玛（Walmart）亦传出从中国撤出，然而根据不少报道，近年沃尔玛在中国市场面对不少网商挑战，几年间亦因如此已关闭近百间门店。这就足以说明利润才是主导资本走向，而各地政府最重要的还是提供吸引的市场及营商环境，并按其社会需要而制定合适制度和政策。