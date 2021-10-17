台海只剩军事冲突这条路？

来源：中时电子报

作者：邵宗海

两岸目前的情势已不再是我们眼中的“只是对抗”或恶化，而是更多台湾民众、官员、甚至国际社会，在面对大陆武力威胁时，他们所持各种不同的反应措词，已令台湾内部很多人都不知所措。

必须承认，不论两岸情势是好是坏，中国大陆的决策体系，对于台湾问题的解决，到目前为止“和平统一”仍是最优先的选择目标。以今年习近平发表的重要谈话里，仍可证实这样的推论。譬如，他在2021年1日2日的谈话里，一直在提醒两岸的“和平统一，是平等协商、共议统一”的构想；在7月1日庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话里，也提到“以和平方式实现祖国统一，最符合包括台湾同胞在内的中华民族整体利益。”

对中央坚持以“和平方式”解决两岸争执问题的回应，在中国大陆从官方到民间，他们的声音并非是一致的。一方面这可以理解目前大陆的社会并非是全面闭锁的，所以对台湾问题的解决途径还是有许多不同的看法，另方面台湾也常有状况发生，难以让大陆民众或当局完全接受。譬如说，在蔡英文发表双十演说时，曾提到了两岸不彼此隶属的“两国论”说法。

实际上，不仅是大陆，台湾问题的解决也扩及到国际社会，连一向很少谈到两岸问题的俄罗斯总统普京，在10月13日就罕见的表示，中国已是全球第一大经济体，只要持续增加其经济影响力，不必动用武力就可实现统一台湾目标。这是否表示中俄在合作抗美之际，他们已发展出一种“经济力量取代武力”的手段，来贯彻台湾问题的解决？

当大陆军机在本月初大举扰台，4天总计149架次，好像台湾问题解决还是停留在军事层面。但是我们的官员的回应则会令外界感到“不知目前处境应如何应对”。陆委会主委邱太三就称这样军机密集扰台已达到“准战争”状态布局，但他没解释“准战争”是什么；但当媒体询问台湾是否也要进入准战争状态？邱太三却说，“当然没有”。不过，邱太三指出，虽然说达到准战争规模的布局，但不代表是准战争。对此说法，国防部副部长王信龙10月14日在立法院还表示，“我方不觉得中共会立即对台有侵犯动作”。这样的回应，到底是显示台湾已掌握充分情资，也有充分准备？还是说不同部门有不同说法，或实际上，我们内部也是一团混乱？

其实台湾民众也是一样，笔者可引述德国之声一份报道，来说明美国智库布鲁金斯学会曾针对台湾人对军事冲突的感受做了一份民调，来证明台湾民众也是回应一片混乱。根据10月13日公布的这份民调，说明台湾人的生活虽然确实不受战争威胁所影响，但他们绝对不是对军事威胁没有意识。有57.6%的受访者表示他们担心台海会爆发战争。该民调认为，“台湾人有意识到台海情势，但不一定会对‘台海将立刻发生军事冲突’的说法感到担心”。

因此，当白宫新闻秘书莎琪10月14日被问到美国是否会遵循《台湾关系法》承诺，在台湾遭遇攻击时派遣美军协防？莎琪还是表示，美国的做法以及与台湾防务关系，系以《台湾关系法》为指导，但美方持续反对任何片面改变现状的行动。这说明了如果台湾片面走向法理台独，是美方认定“片面改变现状的行动”，那么台湾面对对岸来攻，美国也不会施出援手。

《纽约时报》有一篇文章曾指出：“美中台都试图表现出希望避免战争的决心，却制造了反效果，这加深了不信任，也增加了误判的风险”，或许现在应该问的是：“台湾真的准备好与大陆一战吗？”我们真的选择与对岸只有军事冲突这条路？

（作者为中国文化大学前社科院院长）