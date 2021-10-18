与不丹签约 中国加速拆解印度势力范围

来源：香港01

作者：茅岳霖

10月14日，中国政府代表、外交部部长助理吴江浩同不丹政府代表、外交大臣丹迪·多吉（Tandi Dorji）签署了《关于加快中不边界谈判“三步走”路线图的谅解备忘录》。中、不双方在签约之后强调将“坚定不移推进两国划界谈判工作，致力于加强两国关系”，进而“加快两国划界谈判、推动中不建交进程”。

这一内容虽然简短，但仍宣告了一个颇具震撼性的消息，即中国正在设法绕过印度，与其“保护国”不丹直接展开接触。北京将通过与不丹建交的方式，直接解决受印度操纵的中、不边境争议问题，进而拆解印度继承自英国殖民当局的南亚势力范围。

对北京来说，进入21世纪后，他基本上解决了陆地14个邻国中12国的边境争议问题，仅剩的只有中印边界问题和依附于中印问题之下的中不边界问题。相对于中印对峙的旷日持久，中不之间反而颇具操作性。

1997年时，不丹内部即开始争论是否应该就其控制的以巴桑弄和吉格弄两河流域为主的白玉争议区展开交换，到1998年，两国签署了《中华人民共和国政府和不丹王国政府关于在中不边境地区保持和平与安宁的协定》，但到2001年，随着印度开始对不丹施加影响，中不之间的对话也因此不欢而散。

乔希（Manoj Joshi）等印度知名学者认为，新德里不希望中方通过解决中、不领土问题，在春丕河谷到洞朗一线取得优势，由此威胁其连接“东北邦”的要道，即西里古里走廊。这使得他教导不丹不得接受任何妥协。不丹方面则面对印度的政治监视、情报控制、军事存在而敢怒不敢言。这种情绪在2017年的中、印洞朗对峙之后不断激化。

2017年时，不丹法律人士桑杰（Wangcha Sangey）投书“不丹新闻网”（Bhutan News Network），指责印度一直以来用“铁腕政策”，通过对不丹经济等方面的控制，阻挠中、不之间的边界谈判。随着印度为了其“国防安全”，在不丹境内调度至少一个旅的兵力，不丹武装力量还从2004年开始应新德里指令，组织了针对印度东北邦各反对派武装的“肃清行动”（Operation All Clear），为其“剿匪”。来自新德里的压力逐渐让不丹不满足于其“印度的笼中宠物”的不利身份。

对不丹而言，他的身边有两个相对突出的例子，一个是与自己一样同为王国，长期身为印度保护国，最终被印度吞并的锡金；另一个是不满足于印度保护国身份，通过结交中国，确保了国家独立的尼泊尔。随着不丹人已经在2012年后就意识到新德里会为了自身利益，操纵从情报系统到军队的各种势力，只为了让这个小国顺遂自身的心意，不丹为了维护自身的主权与独立，自然也需要藉助大国的力量。这就让他与中国的接触变得合情合理。

当然，为了在印度的监视下实现接触与对话，中国与不丹之间需要一点具备争议性的内容作为迂回。在中印2020年对峙的大环境下，仍身为印度保护国的不丹需要一种保护色。

幸而，随着中国在2020年6月突然就中、不之间争议的墨拉萨丁地区的一部分“自然保护区”发难，西方世界直到2020年11月仍认为“北京试图激怒不丹，由此对印度施压”。这就让不丹具备了与北京接触的安全环境，两国随后到2021年4月的专家会上讨论了“加快中不边界谈判的路线图”，六个月后，其成果也最终突显。

而今，面对不丹与中国之间的突然动作，新德里可能已经被震动了，印度《电线报》称印度外交部对此虽第一时间发表看法，但其言论已相当拘谨，对于不丹是否提前通报的问题更选择沉默。这对于自独立以来一直操纵不丹的印度来说，无疑是一种明显的挫败，它也将成为印度周边势力范围逐渐瓦解的一个里程碑式的标志。

