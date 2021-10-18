《长津湖》引韩国人愤怒

来源：德国之声

作者：Julian Ryall

一段时间以来，中国各地电影院争相上演1950-53年血腥朝鲜战争期间，以朝鲜半岛为背景的战争史诗片《长津湖》。迄今，该片已打破中国国内票房记录，还有望成为2021年全球票房最高的电影。

但在韩国，该片遭到激烈批评，并增加了它甚至可能找不到当地发行商的可能性。

在很多韩国人看来，这部电影是中国政府资助的又一部充满历史错误的宣传片，目的是在年轻一代人那里激发起更强烈爱国情绪。

一些批评者指出，该片是在中国共产党成立100周年之际上映的。另一些批评者对影片告知中国人是“志愿军英雄”不惜自我牺牲才为朝鲜半岛带来和平感到愤怒，抨击北京有意篡改历史。

在一家国际律师事务所首尔办事处工作的韩业贞（音译）律师对德国之声表示，“中国在经济上很强大，对邻国越来越咄咄逼人，他们似乎认为，强大国力赋予了他们改变历史的权利。我认为，韩国人对此愤怒、失望。”

韩业贞女士说，她对出现这一最新电影并不惊讶。她指出，另一部中国制作的朝鲜战争片《牺牲》（中文名《金刚川》）本定于9月在韩国上映，因遭到韩国退伍军人和政界人士的强烈反对，当地发行商取消了发行。在一份声明中，韩国朝鲜战争退伍军人协会称，发行放映该片是“对参加朝鲜战争的退伍军人和爱国者的蔑视行为”。声明强调：“向我国当代年轻人放映一部把实为渗透到我国战争的中国士兵描述为英雄的宣传片，这是违反自由民主制度的反民族行为。”

韩业贞女士表示，《长津湖》是北京的又一个宣传例子。该片描写中国军队在朝鲜战争的一场关键战役中不顾巨大牺牲，最终成功地阻挡美军。至于战争是因朝鲜军队南侵而爆发，对此，中方几乎没有做出解释。她指出，朝鲜军队入侵南方成为这场为期三年战争的起点，此后，在联合国部队将朝军几乎逼退至朝中边境后，北京出手帮助平壤。

她说，“如果没有中国帮助北方南侵，战争本会更早结束，也不会有数十万人死亡。但是，战争延续到1953年，对南方造成了可怕的破坏，并且，人们仍生活在一个分裂的半岛上。这是中国进攻韩国的事实，而这部电影完全是另一种叙事。”

长津湖战役中发生了什么？

该部电影从中方角度讲述了整个战争中最血腥冲突之一的故事。1950年12月，在朝鲜发动的攻击迫使韩国军队回到不断缩小的南部城市釜山周围地区六个月后，由美军领导的联合国军部队越过战前边界，推进至接近中国边境的地区。

在大约3万美军前进至西方称为水库的长津湖一带时，突然遭遇8个师、15万人规模的中国新部队，双方发生大规模交战。此后，大部美军设法经由公路脱围至兴南港，并从那里撤离。此役中，近1.8万美军被杀、被俘、受伤或失踪；中方死亡人数超过4.8万，其中很多死于恶劣气候条件。

这部电影出自北京和华盛顿处于地缘政治、经济和军事争端之际。

中国官媒《环球时报》称，该片“在激烈的中美竞争中将全国人民的爱国情绪推向顶峰”。它还报称，中国东北辽宁省沈阳市许多居民“自发地”向烈士墓献花“悼念英雄”。

《环球时报》报道说，上映当天就去看了这部电影的一名退役军官称，“如果命令下来，我会像老一代一样冲上前线”。

战争爆发时刚10岁的前韩国外交官罗钟一（Rah Jong-yil）抨击这部电影“胡说八道”，是宣传，“让人不安”。他说，“中国人说他们是为朝鲜而战，抵抗美国的侵略，但北京当时是为了自己的利益行事，不希望看到边境那一方在美国支持下的朝鲜半岛统一。”

这位韩国外交官说，中国当局想改变战争前和战争期间所发生事情的叙事，这很危险，因为普通中国人无法知道这是宣传。他表示，对他所在村庄附近地区当年发生的战斗有着清晰的记忆。他强调，安全起见，当地住民已经疏散，“我们韩国人知道我们遭到了朝鲜人和中国人的攻击和入侵”。他指出，《长津湖》是在“歪曲真相。但谁又能阻止中国政府对其人民如此叙事？”