促转多年 民进党还在自己人里面找敌人？

来源：联合报

作者：林河名

民进党立委黄国书遭新潮流除名，坦承曾在野百合学运时期担任情治单位线民。对于这段过往，黄以退党、退出立院党团及不再连任立委“三退”表达愧歉；而当自己人也成转型正义对象，民进党终可体会“促转”的两难？

相对于新潮流的“开除”及部分野百合世代的“追杀”，民进党团总召柯建铭表示“不忍也不需要三退”，要黄“抬头挺胸留下来”；英系立委也为黄缓颊，并引用台湾总统蔡英文曾说“只有集体面对真相、集体修复创伤，台湾社会才能够告別悲情，走向共同的未来”。足见，往事纵使难容，也有人选择原谅，而这正是转型正义典型的两难。

威权时代确实存在甚多白色恐怖事例，及至今日，已无须、也不应掩饰；而随着诸多档案公开，真相也逐渐摊在台湾人面前。只是，所谓“还原真相”，应否无限上纲，连促转会也尚有保留，因为，即使公开档案，如何“核实”有其难度，稍一不慎，就可能落入猎巫或洗白的情境。

事实上，民进党2016年重新执政后力推“促转”，蔡英文就被爆曾说过“威权时期不是大家都选择服从吗？”这除了说明转型正义不是“非黑即白”绝对二分，也可印证民进党面对转型正义的首鼠两端。

当转型正义遇到自己人，民进党总算可以直面转型正义的难处。但黄国书有认错的勇气，民进党却无原谅的器度，甚至再度“内部问题外部化”，又把国民党拉出来救援，形塑黄也是被害人，国民党才是加害者。

作为威权时期的执政党，国民党固然难甩历史包袱，但已付出代价，成为在野党；反观，两度执政、且早已完全执政的民进党政府，犹狂打过去式的监控密报，却无视进行式的民选独裁。促转多年，还在“自己人里面找敌人”？