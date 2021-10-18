岸田首轮电话外交透露出哪些信息？

来源：日经中文网

日本首相岸田文雄上台至今已与5个国家进行了电话形式的首脑外交。第一轮以同盟国美国和被称为“准同盟国”的澳大利亚、印度为优先，交换了对国际形势的认识。岸田在TV Tokyo于10月11日播放的节目中表示，希望第一个面对面会谈的外国首脑是美国总统拜登。

岸田表示，“日本外交的轴心是日美同盟。考虑到外交的实际情况，首先应建立日美之间的信赖关系，这才是根本”。岸田10月4日就任首相之后，5日早晨首先与拜登通电话，由此开启首脑外交活动。接下来将用一个月左右的时间与超过10个国家的首脑进行电话磋商。

在第一周时间里，岸田分别在5日与美澳首脑、7日与俄罗斯首脑、8日与中印首脑进行了磋商。岸田8日回顾称，“与日美澳印四国框架‘QUAD’的所有国家进行了电话会谈。以非常好的形式开启了首脑外交”。

就任首相后的首脑外交顺序意味着向日本国内外传递新首相重视哪些国家的信息。虽然也有时差和对方日程方便与否的因素，不过首相官邸和外务省确实慎重地研究了先后顺序。

第一轮优先考虑的是QUAD成员国美澳印。9月底，QUAD成员国刚刚在前任首相菅义伟的参与下，首次在美国华盛顿举行了面对面首脑会议。

岸田将QUAD定位为实现倡导法治和航行自由等的“自由开放的印度太平洋”的关键。

菅义伟是在就任首相4天后开始与外国首脑通电话的。首先与美澳首脑通话，然后是德国、欧盟、英国等欧洲国家，再之后是中韩及印度等。

此次中国的顺序排在了俄罗斯之后。菅义伟上台时，与中国通电话的日期比俄罗斯早4天。

尽管如此，此次岸田与中国国家主席习近平通电话的时间在日方设想的日程中仍然是最早的。

中国的国庆节长假刚刚于7日结束，马上又要迎来周末，外务省内的大部分观点认为中日首脑要到11日以后才会通话。

中国在2020年9月菅义伟上台时第一次由国家主席致电祝贺日本新首相就任。之前多为中国的总理级人物。连续2任首相由习近平致贺电，显示出由于中美对立持续、中国希望暂且与日本保持良好关系的想法。

据中国外交部网站显示，习近平在电话中强调，中日是近邻，“亲仁善邻，国之宝也”。维护和发展中日友好合作关系，符合两国和两国人民根本利益，也有利于亚洲乃至世界和平、稳定、繁荣。当前，中日关系机遇和挑战并存。中方赞赏日本新政府重视保持两国高层沟通，愿同日方加强对话合作，本着以史为鉴、开创未来精神，推动构建契合新时代要求的中日关系。习近平还指出，中日要认真汲取两国关系正反两方面经验，恪守中日四个政治文件确立的各项原则，切实践行“互为合作伙伴、互不构成威胁”的政治共识，妥善处理历史、涉台等重大敏感问题，管控好分歧，把握好正确方向，维护好两国关系政治基础和大局。

韩国没有成为第1轮电话磋商的对象。在菅义伟上台时，电话磋商从美澳开始启动，4天后与韩国总统文在寅互致问候。

韩国政府在前劳工问题上没有拿出解决对策，日韩关系仍看不到改善的迹象。有观点指出日韩关系处于战后最糟糕时期。日本外务省和首相官邸从一开始就一致认为，“最好避免将韩国放在尽早举行（电话磋商）的国家里”。目前正在就10月12日以后的日程与韩国方面展开协调。

之所以将韩国放在后面，也有着考虑到10月31日众议院选举的一面。自民党支持基础之一的保守阶层担忧岸田面对中国和韩国“或采取软弱态度”。

岸田领导的宏池会（岸田派）在传统上重视与周边国家的关系，外交路线也被认为比较稳健。

中日邦交正常化由当时的首相田中角荣和领导宏池会的外相大平正芳实现。日本有意通过推迟与韩国的磋商来消除对类似走向的看法。

