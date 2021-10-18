分析：鲍威尔仍是下届美联储主席热门人选 但投资者也在考虑备胎

来源：路透社

鲍威尔也许仍有很高的可能性连任美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席，但一些投资者正在考虑，如果出现意外变化，另一位可能性不大的人选。

随着进步派民主党人对鲍威尔的表现提出尖锐批评，以及美联储官员中爆出交易丑闻，鲍威尔在博彩市场的胜率有所下降。

网上押注网站PredictIt现在给出的鲍威尔提名获得美国参议院认可的可能性为76%，低于9月12日的90%，但高于9月下旬时的61%。而美联储/FED)理事布雷纳德(Lael Brainard)获提名的可能性已经从9月的6%上升到18%。

布雷纳德于2014年被美国前总统奥巴马提名为美联储理事。外界普遍认为，布雷纳德比鲍威尔更为鸽派，部分原因是她主张在就业复苏取得更多进展之前保留超宽松货币政策。

如果布雷纳德选定为下届美联储主席，则美联储可能会延续鸽派政策，把加息时间推延至2022年以后。但投资者和分析师指出，如果高通胀持续且美联储行动落后，则可能导致未来的一连串快速升息。

Harbor Capital Advisors董事总经理Paul Herbert表示，“若由布雷纳德领导美联储，则可能会见到不一样的货币政策路径”，推迟首次升息，并遵循较短的紧缩周期。Herbert预期鲍威尔将连任，但若布雷纳德当上主席，他准备拉长握有较短存续期债券的时间。

白宫还没有为总统拜登决定美联储人事布局一事排定时程，但已经表示拜登“将会与高阶经济团队适时地进行仔细且周到的讨论”。据熟知此事人士的说法，拜登还没有做出决定，但部分幕僚支持鲍威尔。

不论拜登提名人选是谁，都将先面临参议院金融委员会的表决，之后再经由参议院全院表决，全院表决采简单多数决。

共和党籍的鲍威尔在深化与国会议员间关系方面比最近几任的美联储主席都还要努力，定期与两党人士会面。在参议院金融委员会中，至少有一名民主党籍议员、蒙大拿州参议员Jon Tester支持鲍威尔连任，麻州参议员沃伦(Elizabeth Warren)则表态反对。多数观察人士认为，鲍威尔或许无法获得所有共和党议员的支持，但至少能够获得多数支持。

DataTrek Research共同创办人Nicholas Colas在一份研究报告中写道，“若史可为鉴，我们应该会在未来几周知道结果”，他指出先前几次都是在10月及11月宣布人选。

鲍威尔是在2017年11月2日获得前总统特朗普提名，现任财长叶伦则是在2013年10月9日由前总统奥巴马提名担任美联储主席；贝南克是在2005年10月25日获得前总统布什(George W. Bush)提名，之后再2009年8月25日获得提名连任。

“我们继续以无可否认的病态沉迷态度，盯着PredictIt上对下一任美联储主席的押注，”Colas写道，“我们认为鲍威尔会保住他的职位。中途换马没什么意义。”

骏利亨德森投资的全球债券投资组合经理Jason England说，届时美联储可能已经开始缩减对债券市场的紧急支持，主席换人也会增加市场在未来一年误解美联储政策前景的风险。

“你会看到市场波动，因为货币政策的确定性会降低，”他说。

在拜登决定提名美联储主席人选之际，正值民主党进步派和温和派就具有里程碑意义的协商法案和基础设施法案争执不下，这些法案是本届政府经济任务的核心。

沃伦呼吁美国证券交易委员会(SEC)调查美联储高层的交易，包括两位地区联储总裁的问题，他们在公众对其交易表示不满后辞职了。

“股权投资丑闻涉及美联储，这可能是对人选影响最大的因素，”BMO Global Asset Management美国固定收益联席主管Scott Kimball说。“最起码他的工作要做得非常好，”他说。

Loomis Sayles的美国利率交易主管Mike Gladchun表示，无论拜登提名鲍威尔还是布雷纳德，美联储的宽松倾向都不太可能有大的改变。

“需要赞赏的是，鲍威尔让目前的美联储走上了多么鸽派的道路，”他说。