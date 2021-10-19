台独假议题 内乱外患纷至沓来

来源：台湾《联合报》

作者：赵春山

联合报今年的两岸关系年度调查报告显示，台湾民众对两岸关系的看法，主要受到客观形势和主观意愿的影响，前者包括民众对中美关系、国内和大陆形势的判断；后者包括个人的政治信仰和所属政党的政治倾向。

首先，针对两岸关系的政治、外交、军事、经贸和社会五项领域，民众认为两岸在国际社会竞争对立的程度名列第一。我想主要因为拜登上台后改变前任“单打独斗”的做法，把台湾视为他“拉帮结派”，对抗中共的拉拢对象。此举虽然增加了台湾的国际曝光率，但也因此升高中共对台湾的外交打压。

今年民众对两岸军事紧张的感受，达到历次调查的新高，这符合中共加强在台湾周边进行军事威慑的事实。试想，单单一天就有56架共军军机扰台的纪录，民众怎会无感？问题是，受访者多数认为两岸开战的可能性很低。解释这个吊诡的现象，我认为或许是“狼来了”的故事，造成了台湾人民的弹性疲乏效应；或许是认为美国会派兵相助，所以对岸不会攻打台湾。

近两年来，认为两岸官方互动密切的民众，都不到一成的比率。中共领导人习近平仍坚持两岸和平发展的主张，蔡英文总统则持续不挑衅、不冒进的路线，维持双方“斗而不破”的现状。这也可以解释，为何民调显示民众对蔡总统处理两岸关系的表现今年不如去年，但觉得双方关系稳定者，却从去年的二成七，增至到今年的三成二，感觉两岸官方处于紧张状态者，则由五成三降为五成。

两岸的民间互动和经贸往来，并未受到前述两岸政治、外交和军事竞争对立的太大影响。两岸社会关系在五大领域中最获好评，得分与去年只差零点一分，反映民众对大陆人民的印象仍以好评居多；但因两岸关系存在诸多不确定因素，民众愿前往大陆就学和定居的比率不变，就业的意愿急转直下，创业的意愿今年为历次调查新低。民众认为两岸经贸关系为“既竞争又互利”者，从去年三成七，增为今年的四成二，民众是从经济规律看问题，心态相当理性和务实。

其次，从习近平发给国民党新当选主席朱立伦的贺电看，中共对台湾民意的走向还是相当关注。联合报这次民调显示，台湾民众对大陆政府仍持负面的印象，这可能导致五成一的受访者，主张两岸“永远维持现状”。对岸强调“和平统一”，但台湾受访民众只有一成主张“急统”和“缓统”，远远低于主张“急独”和“缓独”的三成四比率。

最后，对蔡政府而言，大多数民众认为目前两岸关系的偏向紧张状态，不但限缩台湾的国际空间，并已危及台湾的安全。民众认为要维持台湾军事安全，改善两岸关系比强化台美关系重要。在受访民众眼中，“台独”仍是影响两岸关系转趋紧张的首要变数，比率由去年一成五上升到今年的二成；但有六成七民众认为目前台湾并未具备宣布独立的实力。即便是民进党支持者和统独立场倾向“台独”者，也持同样的看法。

“台独”显然是个“假议题”，台湾有人一直想像要追求这个“不可能的任务”，结果只有不断内耗，并导致“内乱”和“外患”的纷至沓来，实在值得台湾人深思。

（作者为淡江大学大陆所荣誉教授）