中欧关系重回正轨　欧洲议会须先放下民粹

来源：香港01

01观点

上周五（15日）中国国家主席习近平应欧盟之邀与欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）通电话，双方最终同意将很快举行中欧峰会去解决中欧间的分歧。今年3月，欧盟附和美国、英国、加拿大等国家，声称中国新疆存在种族灭绝问题，并对中国的官员及政府相关实体实施制裁，引起了中国反向制裁欧洲议会的议员，双方关系自此急转直下。5月时，欧洲议会又搁置审批中欧双方于去年12月完成谈判的《中欧全面投资协定》（CAI），双方关系可谓到达冻点。

米歇尔在通话后，在社交媒体上指出中欧关系虽然存在分歧，但对话仍为关键，并补充指谈及到阿富汗问题。美媒引述欧盟官员指通话中，米歇尔又提到关注南海、台湾问题及中国人权问题等。中方通稿则比较具体指出中方希望发展中欧关系，但也会坚决维护自身主权、安全、发展利益，希望欧洲能坚持战略自主“明辨是非”。中方的通稿又提到米歇尔重意欧洲应有战略自主，以及欧盟恪守一个中国原则。

欧洲找寻战略自主

在今年间，习近平虽与个别欧洲国家领导人如德国总理默克尔、法国总统马克龙等通话，但却未曾单独与欧盟领导人谈话。而双方同意尽快召问中欧峰会应对分歧，也是自去年12月以后中欧再次召开峰会。中欧正式层面交流几乎断绝了半年以上，此时欧盟主动寻求重启对话，反映了欧盟正在检讨对中国的关系。在中方的论述中，不断强调希望欧盟能有“战略自主”。其实，这已不是双方的交流中第一次提及战略自主问题。今年以来中欧双方都各自在不同的场合提倡欧盟要有战略自主。

在中方的立场上看，“欧洲要有战略自主”显然就是希望欧盟不要跟着美国步调走的意思。这针对的是欧盟在今年配合美国在新疆人权、台湾问题等一系列关乎到中国核心利益的问题上打压中国，包括早前推出的制裁等。在另一方看，虽然欧盟也一直提着战略自主，但过去一段日子却未有明显看到欧洲有明显的自主行动。

更重要的是，一直以来主导围堵中国的美国近来的姿态也有所转变。例如美国总统拜登上个月才久违地与习近平再通话，并同意将举办视像会议以处理双方的矛盾。此后美方亦主动解决了中国兹兹在念的孟晚舟问题。最近，美国贸易代表戴琪（Catherine Tai）亦称中美贸易关系难以断绝，要某程度上“再挂钩”，并强调会与中方对话以解决贸易分歧。这些事件都反映了美国准备要更冷静及务实的态度与中国打交道，以免双方关系进一步恶化。这段时间正好是一个窗口让欧盟领导层重新反思是否要继续年初以来向美国靠拢的做法，找寻什么是真正的战略自主。

欧洲议会得放下民粹

然而，中欧要具体恢复对话，最大可能的共同目的是重启《中欧CAI》的流程。然而，这次中欧双方的通稿中都未曾谈及《中欧CAI》，显然现在还未是重启的时机。路透社引述一名欧盟官员说，欧盟认为中国对欧洲政策制定者实施的制裁是不可接受的。然而，对于中国而言，欧洲议会的一些民粹份子配合美国就新疆问题对中国作无端指责，同样也是不可接受。而中国的反制裁，也正是欧洲议会决定搁置审批《中欧CAI》的原因。

但无论欧盟如何不满中国的制裁也好，如果欧洲议会不愿意放下制裁大棒，那么中国也很不可能会主动放弃对欧洲议会议员等的制裁。显而易见的是，此刻中欧关系最大的问题是欧洲议会执意于配合美国有关于中国新疆问题的论述和立场、推动对中国实施制裁。因此，尽管欧洲理事会的欧盟高层可能倾向于更务实地与中方对话，但中欧关系仍然受困于欧洲议会的民粹表现。习近平在对话中强调欧盟应“明办是非”，有战略自主，估计所指的无非就是现时这个卡在中欧关系上的问题，希望欧洲理事会及欧洲议会能放下对新疆的无端指责，重新与中国以对话解决问题。

美国拜登政府近来与中国重新接触，其实也足以反映了民粹主义、单边主义、以及以制裁为核心的胁迫外交是无法解决政治与价值观的分歧，只有务实对话才可以解决矛盾。因此无论是中美、或是中欧，都应该放下意识形态上斗争，务实地处理各自的分歧，才是突破当下困境之方法。