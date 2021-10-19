来源：中时电子报

作者：魏国彦

多方瞩目的《联合国气候变化纲要公约》缔约方会议COP26即将于11月初在英国召开，会议主题是要检视《巴黎协议》签订6年来各国的减碳成果，以及新冠疫情影响下全球绿能前途，众多因素汇聚的关键字是“气候变迁”。

本月初以来全球能源短缺的关键字也是“气候变迁”，彷佛地球系统先上演一出大戏，考验即将赴会的各国代表。

就在英国外海，入秋以来的天气颇为诡异，海上的西风软弱无力，迟迟不起，无法带动大家寄以厚望的离岸风力发电，而10月冬寒倏至，保暖需求大增，加速液化天然气、煤的价格上涨。涨风吹向各国，好几个国家的能源供应突然青黄不接，黎巴嫩全国停电、印度许多燃煤电厂无煤可烧。

中国与澳洲关系恶化，减少自澳洲进口煤炭，导致多省突然缺媒，转而向天然气现货市场抢购，与去年9月相比价格是当时的10倍，却有行无市。大陆许多大楼停用电梯，许多工厂关闭，全球供应链原本已因新冠疫情而失调，现在更捉襟见肘，欧美的圣诞节购物潮因恐慌性抢购而提前涌动，石油价格也随之水涨船高，10月初美国加油站汽油每加仑3.25美元，而4月时只要1.75美元。

一连串市场、地缘政治、政府间斗争，以及再生能源转换、天气因素引爆了前所未见的能源危机，如同一台撞球，气候失调是一颗逸离轨道的白球，像一头灰犀牛，东撞西撞，多国能源供应落马，逼得各国重新检视能源与减碳间的辩证关系。

减少碳排的目的是要稳定全球气候，而欧盟各国重大成就之一就是在北海广设离岸风力发电机，正踌躇满志之时，原来看好的北海风场突然软弱无力，今年的初冬又格外的冷，先触动了欧洲能源供应危机，接着带动了全球化石能源（天然气、煤、石油）争夺战，第三世界国家原已关闭的煤矿场又紧急被启动。

在这场方兴未艾的全球能源危机中，绿色能源“看天吃饭”的脆弱性被放大彰显。原先离岸风力因规模不够而昂贵，在各国努力下终于“规模化”，但结果只是证明能源安全不能依靠“大规模”的离岸风力发电。而俄罗斯成了赢家，总统普丁说，欢迎欧洲各国进口俄罗斯的天然气，俨然成为新救星；原来引起各方杯葛的波罗地海北溪二号天然气管线可能因此启用，天然气终将成为俄罗斯控制欧洲的能源武器。

这场大戏中最为吊诡的是，阳光与风力发电都依赖天候条件，两者都被自己意欲保护的对象（全球气候）打败。而原本被嫌弃、诟骂、抹黑的煤炭与天然气一夕之间成为救星，将拯救各国经济与冬天受冻的人命。可预见的是，联合国气候峰会召开的同时，二氧化碳排放量只增不减，各国代表唇枪舌战之后，一度跌到谷底的核能发电也就后市看好，要卷土重来了！

作者为国立台湾大学永续地球尖端科学中心兼任教授