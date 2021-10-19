抢进CPTPP 台湾落后一截

来源：台湾《旺报》

旺报社评

两岸于9月间先后申请加入《跨太平洋伙伴全面进步协定》（CPTPP），经过1个月的沉淀，大陆领导人习近平主导的整体策略与行动方案逐渐浮上台面，似已占先机。民进党政府希望透过加入CPTPP提升台湾经贸利益，进而突破大陆的孤立打压，这对台湾经济发展至关重要，但未见具体进展，两相比较令人忧心。

台湾官员过度自信

自蔡英文总统以降，台湾官员自恃市场开放、经济自由化优于大陆，加上日本担任CPTPP轮值主席、国际弥漫反中氛围等因素，以为争取加入CPTPP“水到渠成”，但决策瞻前顾后，迟疑不决，又忽视、误判习近平去年11月在“亚太经济合作会议”（APEC）峰会发出的讯号，等到中国大陆于9月15日正式宣布申请加入CPTPP后，台湾才于22日以“台澎金马个别关税领域”名义仓促递件。

在丧失主动权后，民进党政府官员的表现更是荒腔走板，企图逞口舌之利扳回颜面；国发会主任委员龚明鑫说，大陆申请加入CPTPP，就像是考20分却去申请书卷奖，是“来乱的”；经济部长王美花不断质疑，中国大陆如何能加入CPTPP，把高度紧张严肃的国家重要议题变成一场闹剧。

根据《日经新闻》报道，习近平去年在APEC宣示“积极考虑”加入CPTPP后，大陆就启动入会相关程序。由于日本是会议轮值主席国，对中国加入持负面态度，态势原本不利，但CPTPP第5次委员会议9月1日确认，2022年将由新加坡接任轮值主席。大陆外长王毅立即于13日走访新加坡，新加坡外长维文表态欢迎中国加入。16日中国大陆正式向CPTPP文件存放国新西兰递交申请文件。

习近平更亲自出马，10月15日与新加坡总理李显龙通电话。由此可看出，北京早已拟定策略与时间表，所谓日本对中国大陆提出申请感到意外，根本原因是中国大陆刻意规避日本，希望申请案能直接由下一届轮值主席新加坡主责处理。反观台湾，不但浪费了日本担任轮值主席的黄金机会，现在反而处处受制于大陆。

新加坡贸工部曾表示，欢迎任何乐意且有能力符合协定高标准的经济体加入，新加坡未来应会公平处理两岸申请案，但大陆显然成功营造了有利条件，两岸在CPTPP战场的第一场遭遇战，面对大陆的超前部署，台湾明显落居下风。

日本、澳洲等民主国家欢迎台湾加入，是台湾的有利因素，但也造成台湾官员过度自信与自满。衡量大陆反对台湾加入任何官方性质的协议和组织，及台湾参与区域经济合作须以“一个中国”为原则，冀求所有CPTPP会员国不考虑中国是世界第一大贸易国、第二大经济体的事实，优先考虑台湾加入不啻缘木求鱼。

大陆做好改革准备

特别是，台湾主动以“台澎金马个别关税领域”名义申请加入CPTPP，但还是陷入政治漩涡，如一中原则、“中华台北”简称、大陆是否先行加入等高度敏感议题，而CPTPP会员国必须先对两岸政治争议达成初步共识，才会成立入会工作小组，民进党政府到目前为止回避说明如何克服这些政治障碍。

CPTPP是“高品质、高标准”的多边自由贸易协定，台湾官员认为大陆不可能符合标准，许多西方学者专家也持同样观点，但他们忽略北京愿意以经济让步换取地缘政治利益，主导谈判《区域全面经济伙伴协定》（RCEP）及达成《中欧投资协定》就是明显例证，而大陆在市场准入、环境及劳工条件等方面，确实有需要改进之处。《外交家》专文指出，在评估中国大陆申请加入CPTPP时必须要考虑，中共已展现进行改革及改善标准的意愿，虽然是挑战，但绝不能排除北京可能达标。

台湾参与国际组织有两大外部因素：美国的支持、中共压力的解套。美国拜登政府不但短期内无意回归CPTPP，反而更热衷咨商美中经贸关系“再挂钩”，台湾加入CPTPP失去了最重要的助力；而两岸对立、敌意在过去1个月持续升高，除了台海的军事对峙外，CPTPP将是两岸斗争的主战场，在善意荡然不存的情况下，北京也必然全力压制台湾的努力。

台湾进入世界贸易组织即将届满20年，申请加入CPTPP是近年来最重要的外交出击，可惜决策者贻误先机，原本掌握的优势快速流失，如找不出有效对策，只会利用反中、仇中情绪唱衰中国大陆，前景更无法乐观。