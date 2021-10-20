“新两国论”是两岸的新危机？

作者：汤绍成

两岸领导人在十月九日与十日的讲话还在延烧，因内容均极为呛辣，尤其海外媒体与政治人物仍不断热议，两岸关系已步入新的危机。

习近平一方面以孙中山来融合两岸，并强化了统一意志与必要性，同时更警告台独与外国势力，语气十分严厉。

但十分罕见的，俄国总统普京也对两岸问题发表意见，并认为北京以经济实力而不必以武力即可解决台湾问题。俄方虽然主张台湾是中华人民共和国的一部分，但又称在南中国海问题方面，域外国家不应干涉并应依照国际法来解决，明显采取了中立的立场，甚至在阿富汗问题上中俄之间的分歧更日益明显。目前因中俄两国都强调结伴不结盟的关系，双方没有防卫的条约义务，俄方将只会见机行事。

而蔡英文所谓的互不隶属说乃引爆点，因为将中华民国与中华人民共和国并列，分裂意识明显，自然受到北京强力批判。如今美国上下抗中情绪高昂，蔡英文的说法必获美方同意，因为事后未见白宫批驳，甚至可能是美方授意，若此拜登当可获得更多与中国大陆谈判的筹码。蔡英文还多次强调72年来的中华民国，暗中偷渡主权限于台澎金马的现有主权论，极尽切割与分离一中原则之能事。

再者，台湾人民能否决的自己的前途，其实答案已经十分清楚，最后的定夺，必将是美中两大强权博弈的结果。对美方而言，统独均非选项，若两岸统一代表美国势力的削减，而台湾独立则美国必须对战争表态，都会陷美方于不义，因而必须防微杜渐，蔡英文之所以反对台独公投其来有自。

综合言之，由于两岸关系具有高度敏感性，有些问题一时还解决不了也说不清楚，故最好的方式就是暂时搁置、循序渐进。比如两岸关系的定位问题，既非国内关系又非国际关系，最佳方式就是以“特殊关系”来模糊定位，而非李登辉所提的“特殊国与国关系”，因为一提到“国”，双方就难以为继。

至于“特殊关系”的内涵如何，那就只有经由协商与谈判来解决，因而这也凸显92共识作为谈判基础的重要性。若反对92共识，那就应该将陆委会并入外交部来面对大陆，量执政党也不敢为之，因为这也代表两岸摊牌，美方绝不会同意。

而目前民进党政府的做法就是直捣疮疤，逼两岸直球对决，并将台湾人民的身家财产当赌注，以便藉由“剃刀边缘”的危险政策来搏得支持，稍有不慎必将酿成大灾。尤其行政院已通过2400亿新台币的国防特别预算草案，明年还要成立“全民防卫动员署”，甚至还要与美国国民兵对接，更加深两岸兵凶战危的氛围，完全违反政府应让人民免于恐惧的责任。

另外，拜登5日对台湾的议题表示，他和习近平都同意遵守“台湾协议”（Taiwan agreement），习近平也不能做遵守协议以外的事。其中“agreement”到底是小写“a”还是大写事关重要，并引发台湾内部一些绿营人士的紧张。

若是大写“A”，那就是专有名词，表示有新的协议而未公开，否则那自然是指美中三公报，其余有关台湾的法律与规定都是美方的作为，北京一概不认，比如台湾关系法等。但这是拜登口述后记者的报道，实际情况还有待厘清。

由此可见，蔡政府已更进一步成为美方的马前卒，挑明了是在捋虎须，两岸的未来确实难以乐观，同时这也给在野党一个抗议反战与维护台湾的好机会。

作者是政大国关中心兼任教授