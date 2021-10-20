不一样的香港立法会选举下 民主派会有胜算吗？

来源：明报

作者：李洪波、温泽权

随着2020年推出《香港国安法》，香港的政治环境对民主派来说急剧恶化，国安红线不断推进。选举制度大幅度“改革”，推行全部区议员宣誓效忠政府和《基本法》，近日多名留任的民主派区议员被褫夺资格，都充分反映了特区政府与中央是如何落实“爱国者治港”。距离12月的第七届立法会选举剩下不足3个月，整个民主派正在面对艰难的课题——（1）若参选来届立会选举，有没有胜算；以及（2）决定参选会否造成支持者的不满而即时消亡。民主党的党内报名参选期限日前结束，没有收到党员提交报名表格；民协则开放党员报名参选。本文尝试综合已发表的民调来分析民主派的处境，以回答上述两个问题。

非建制派面对极高的参选门槛

在研究以上课题前，我们先分析民主派在新的选举框架下的参选空间。

在2021年“完善选举制度”改革前，地方直选参选者只要获得100个有关选区的选民签署提名（及经选举主任核准），就能成功参选。新选制下，提名权力由参选区的选民和只有少于4400名合资格选民选出的选举委员会（选委会）共享，参选人除要获得不少于100个选民提名，还要选委会每个界别不少于2名、不多于4名委员提名。后加的提名要求，大大增加获提名难度，尤其选委会的界别之一“香港特别行政区全国人大代表、香港特别行政区全国政协委员和有关全国性团体香港成员的代表界”，由于民主派与此群组的人士少有交集，要民主派参选人取得这些与中央关系密切人士的提名，可谓十分艰难；还要通过候选人资格审查委员会审核资格，方可“入闸”。

香港民意研究计划早前做了一个有约6000名香港市民参与的调查，民主派支持者中，差不多80%受访者认为全部或大部分民主派参选人不能通过资格审查，表示相信全部或大部分民主派参选人能通过审查的仅有3%。即使民主派参选人排除万难，在五大界别找到复杂的提名和通过资格审查，成为了正式的候选人，仍然要面对一个政治现实——成功出选的民主派有胜算吗？

从小林哲郎副教授的民调分析

香港城市大学媒体与传播系副教授小林哲郎与牛津大学政治及国际关系学系研究生陈佩琳，在9月下旬于《明报》发表“2021年立法会选举投票意向”调查报告，相信能为本文的中心问题提供一些参考资料甚至答案。该项调查总共访问了1580名市民，以民意调查来说，数据量应颇有认受性。报告显示，民主派支持者中，如没民主派参选人时，多达五成选民会选择不投票，三成的选民会投白票/废票，即有约八成泛民选民“弃权”，余下的一成半左右会投票给建制派。然而，在有民主派出选的情况下，超过五成的泛民支持者愿意继续投票支持民主派候选人；不会投票、投白票或废票的则大幅下降至不足四成。

这种情况或可透过李洪波议员办事处的小型社区调查来作解释。因赶于民主党大会前进行，时间太短，故样本只得约70人，但与小林哲郎教授的调查结果相近，我们的调查结果发现，不赞成泛民出选的受访者大约有50%；26%赞成参选；24%觉得难作决定或无意见。在反对民主派参选的人士中，约四成的受访者认为参选来届的立法会选举是等同于认同现在的选举制度，因而反对参选，约一成反对理由在意因初选被捕的民主派人士，以上两个反对理由可归为“原则性反对”民主派参选，共占反对参选者的50%，这群组的选民在12月立法会选举中投票机会微；另外的五成则因为“新的立法会选举制度下，少数当选的民主派议员难以影响政府施政”等原因，而不赞成参选，此类人士可归类为“非原则性反对”，有机会在民主派候选人表明参选目的后，选择以选票支持民主派。

民主派在地方直选的胜算

纵然我们的调查数据不足，但与小林哲郎教授的调查报告相近。两份报告都显示了，有半数民主派选民愿意支持民主派候选人或不反对民主派参选，而剩下的四成左右，在有民主派候选人的情况下也不愿意投票给民主派候选人；另在反对民主派出选的民主派选民中，有大概一半属于“非原则性反对”的组别，只要“过关”参选的民主派候选人在争取提名的过程中没有作出过分的政治妥协，秉持着为市民发声的大原则，或许能成功争取到属于这个组别的选民支持。

就算没法挽回已经决定放弃选举的支持者，小林哲郎教授在报告也指出，有三成左右的建制派支持者愿意在有民主派候选人的选举中“转軚”支持民主派。这些建制派支持者多是教育程度较高、希望中央政府对香港事务的控制较少，以及相信入闸者是“忠诚反对派”的人士。当然，报告中亦有一成民主派支持者，即使在有民主派候选人的情况下，仍然会“倒戈”投票给建制派，但却有三成建制派支持者转軚投给泛民候选人，若按过往“黄金六四比”计，每100名选民中，有约6名民主派支持者及约12名建制派支持者会“倒戈”。

哪怕再保守估算，无视“倒戈”票数的存在，依然有超过五成的民主派支持者会出来投票给同派别的候选人。尽管难以维持民主派与建制派的“黄金六四比”，即只能获取60%中的一半选票，亦能取得胜选票数。尤其在新选举制度下，地方直选采取双议席单票制，而双议席单票制更有利于两大党竞争，在香港的情况则是两大派别，在1vs.1甚至是1vs.2（民主派1张、建制派2张名单）的战况下，票数比将为3：4或3：2：2的情况，民主派的候选人仍然有在各区取得一席的充分胜算。若然在理想的情况下，民主派候选人在10个选区都能“入闸”，又缺乏有实力的中间派候选人分薄票源，相信仍可稳取10席，在地方直选与建制派平分议席。

要思量如何继续为民发声

综合分析，若民主派参选，即使会损失近半的票源，令其认受性受到很大的打击，但依然会有很高的胜算，重返立法会。问题是：民主派参选人能否过得到难度极高的提名门槛呢？这可能才是民主派能否当选的关键所在。而在参选与否的前提下，民主党以至整个民主派的当务之急，是要思量——民主派应该拒绝参与来届的立法会选举，以建立忠诚于民主理念的形象，但在严重缺乏资源及极收紧的公民社会下，要思量如何在制度外继续为民发声？或是：在政治空间收窄下，尽力参选，努力在制度内为香港人发声，保持在制度内与外服务市民？问题是：若能当选，如何能在“爱国者治港”与“为民发声”、“坚守民主理念”间取得平衡来服务香港人？

作者李洪波是荃湾区议会副主席，温泽权是港大政治与公共行政学系学生