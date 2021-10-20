鲍威尔病逝　保守主义传统的没落？

来源：香港01

01观点

周一（18日），美国前国务卿鲍威尔（Colin Powell）因为新型冠状病毒所引发的并发症与世长辞，终年84岁。鲍威尔一生服务过三任共和党总统，塑造了美国在冷战后期和21世纪初的外交政策。1987年，他以49岁之龄出任了列根总统的国家安全顾问，主导当时美国与苏联在裁军上的谈判。及后，他先后被攒升为美国四星上将、美军陆军总司令、参谋长联席会议主席，并在2001年加入乔治布殊的政府，出任美国第65任国务卿，在阿富汗及伊拉克战争中主导美国的外交政策。

鲍威尔出生于1937年美国纽约的哈林区，父母是属于20年代来自牙买加的移民。他在纽约市立学院完成学业后，先后在越南、委内瑞拉等地方服役，并展开了他长达35年的军旅生涯。

鲍威尔教条（Powell Doctrine）

在鲍威尔出任美国高级外交、军事官员期间，他的鲍威尔教条可谓塑造了列根及老布殊两任总统的外交政策和思维。鲍威尔认为美国的外交军事政策不能偏离几个重要的问题：“我们的国家安全是否‘真的’受到威胁？”、“我们有没有清晰的目标？”、“行动是否得到国民的支持？”、“我们是否有可行的‘退场策略’？”等。他认为当军事行能是必须的时候，重点是如何有效地完成目标，然后立即退场。他这些思维明显地都是有意识地制约美国日益膨胀的军事力量，并且针对如美国过去在韩战和越战中的胶着的情况，避免美国陷入泥足深陷的军事行动。

这套思维在80年代末主导了列根总统应对苏联的威胁，亦同时决定了老布殊总统在90年代波斯湾战争的成功。即管1990年伊拉克军队入侵科威特，推翻科威特政府，为中东的局势以及全球石油供应带来了前所未有的危机，然而美国在抵御并击退了伊拉克的军队后点到即止，迅速结束了在当地的军事行动。这项近代“最成功”的美国军事行动都是归因于鲍威尔教条中，有着明确和清晰的目标以及退场的策略。

对伊拉克战争的忏悔和污点

鲍威尔理性和务实的思维为他创造了成为美国第65任国务卿的机会，然而他任内的伊拉克战争却又为他的政治生涯蒙上不能磨灭的污点。在卸任后多次接受媒体访问时亦提到，他对于当年美国发动伊拉克战争一直懊悔不已。尤其当发现伊拉克最终并没有情报中所提及的“大杀伤武器”，然而美国却因此而卷入了当地漫长的战争中。尽管他本人可能对小布殊总统在伊拉克战争有着质疑，然而他却“顺理成章”地为他的总统在联合国和多个场合推销这场战争的合法性。他在事后出版的回忆录《我的美国旅程》（My American Journey）谈及这场战争，尽管表示对当初的决定感到后悔，然而却又以受到美国中情局的机构误导为自己开脱。

温和、务实的美国共和党人

尽管鲍威尔当日在伊拉克战争的立场令人质疑，然而他作为共和党元老却又保留着他所属的世代与今日愈趋极端、不理性和拥抱“白人至上”的共和党大不同之处。多年的军旅生活和公共服务，鲍威尔有着传统美国共和党人服务国家、温和务实、共识政治的性格。他近年多次批评共和党越趋极端的政治立场，并且质疑共和党党内部份人一直轻蔑美国国内的种族问题，以图吸引白人男性选民的支持。他甚至对共和党愈趋“美国利益至上”的外交主张非常不满。在2012年他表态支持奥巴马竞逐连任美国总统；2016年共和党提名了特朗普与民主党的希拉莉角逐白容之位，他更是义无反顾地表达了对希拉莉的国内外的政策支持，甚至是2020年总统选举中的民主党拜登。在今年1月的国会冲击案发生后，他甚至表示自己已经对于这个已经完全倾向了右翼主义者和放弃了中间路线的共和党完全失去了希望——“我不再视自己是共和党的一份子！”

美国的媒体都对于这位前国务卿有着不少正面的评价。不论是形容他是首任黑人的国务卿，抑或赞誉他在国际间所建立的名声，当然亦包括讨论他复杂的政治遗产，尤其是伊拉克战争的取态。而在众多的评价之中，鲍威尔作为“美国传统保守主义的老兵”却最为说明鲍威尔一代共和党人的没落。曾经，美国共和党的保守主义等同对国家的服务、中间务实的路线，亦同时代表国家进步稳定的力量。然而，随着美国老一辈的共和党人相继告别政坛，取而代之的都是以个人利益为主、只有空谈的野心家。鲍威尔的离世就好比是美国传统保守主义的没落，美国未来仍有孕育世界领袖的土壤吗？