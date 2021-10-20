中国经济放缓 给亚洲投下长长的阴影

来源：路透社

中国经济遭受挫折，使受其影响的韩国和泰国等国的前景变得暗淡。世界第二大经济体中国的工厂活动急剧放缓和贸易瓶颈，在供应和需求方面都对亚洲造成了冲击。

受限电限产、疫情汛情等影响，中国三季度GDP(国内生产总值)同比增速“破5”，创下四个季度以来最低水平。

对于中国的贸易伙伴来说，这给全球复苏带来了新的风险。

“是的，其他地方的增长，即美国和欧洲，似乎很强劲，”汇丰常务总监兼经济研究亚太区联席主管范力民写道。“但中国才是整个地区增长的主要引擎--随着它的经济放缓，亚洲经济体将失去大部分的动力。”

汇丰的分析显示，从韩国到新西兰的各大亚太经济体与中国经济增长变化的关联度，远远高于与美国或欧洲GDP变化的关联度。

该行的经济学家说，中国的经济增长每增加一个百分点，贸易伙伴国韩国就会有大约0.7个百分点的额外增长。

根据汇丰的分析，韩国对中国经济增长的变化最敏感，其次是泰国和台湾。

对中国经济放缓的预期，已促使花旗分析师下调了区域各经济体的增长预测，包括韩国、台湾、马来西亚、新加坡和越南。

路透上周的一项企业调查显示，大多数日本企业担心日本最大贸易伙伴--中国的经济放缓会影响其业务。

“滞胀”

尽管有来自中国的风险，但分析人士表示，亚洲将能够防止内部需求的急剧崩溃，因为疫苗接种率的提高使该区域国家能够摆脱防疫限制。

同样，中国对燃料和食品等一些商品的需求仍然坚挺。这意味着就目前而言，各国央行不太可能背离从危机时代货币框架中撤出的总体格局。

除了更广泛的需求冲击之外，中国供应侧问题恶化，像是供电紧俏，可能为亚洲及其他地区经济体带来更多挑战。

目前为止，中国的制造商和出口商尚未将供应短缺造成的成本上升明显转嫁出去。

但是分析师警告，通胀相关情势随时可能生变。

虽然需求疲软可以缓解价格压力，但供应链瓶颈如果得不到解决，可能会演变成“滞胀”的噩梦局面，也就是物价飙升的同时增长停滞。

“我认为这有可能成为一种双重打击。因为中国是亚洲地区的经济引擎之一，任何放缓都会影响对地区商品和服务的需求，”华侨银行财资研究和战略主管Selena Ling说。

“其次，持续的电力紧俏，政策高层很可能优先考虑家庭(使用)的冬季需求，而不是工业活动。所以这可能会加剧全球供应链受扰。”